Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2025

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 maggio 2025 - Liam sarà sconvolto da Hope. Lo Spencer scoprirà che la Logan non solo ha cominciato ad avere dei rapporti intimi con Thomas ma anche che non esclude che in futuro le cose tra loro possano diventare serie. Per il figlio di Bill sarà un vero shock e non riuscirà a mandare giù questa terribile novità. Intanto alla Forrester Creations continuerà l'incontro al vetriolo tra Brooke e il suo figliastro, costretto a giustificarsi con lei per quello che sta accadendo con sua figlia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 28 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 28 maggio 2025 - Tolga, esasperato, confessa a Selin che non smetterà mai di amare Oylum, e che invece sposare lei è stato l'errore più grande che potesse commettere. Intanto, la mora avvisa sua madre di ciò che è appena accaduto. Oylum chiama Guzide e la informa dell'incidente che ha avuto il piccolo Can; allora, la donna si precipita in ospedale per assicurarsi che il nipotino stia bene. Qui, Guzide s'imbatte anche in Nazan, e la tratta con freddezza. Il giorno successivo, la rossa si reca nell'ufficio dell'amica per mettere le cose in chiaro, sperando di risolvere la situazione... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 28 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 28 maggio 2025 - Bedri scopre che Aslan ha stretto un nuovo accordo, e che quindi vuole cacciarlo dal porto. Tra i due esplode un'accesa discussione. Allora, Bedri telefona a Nedret per informarla sulla decisione di Aslan. Intanto, Hulya viene informata del risveglio di Ibrahim. Cihan, invece, sta minacciando apertamente Aslan: se farà in modo che Serap resti dietro le sbarre, allora lui lo farà uccidere. Nel frattempo, Leyla raggiunge Melek in infermeria, ma quest'ultima si è già scolata una boccetta per suicidarsi: lo ha fatto per proteggere la figlioletta dall'avvocatessa. La giovane, però, le mostra una foto che testimonia l'arresto di Serap. Per finire, hanno inizio i festeggiamenti delle nozze di Ekrem ed Elif. Yagmur vede delle immagini sui social e s'incupisce tanto che si attacca alla bottiglia. Nel mentre, Nedret e Bedri sono pronti a vendicarsi di Aslan che li ha pugnalati alle spalle... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 28 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 maggio 2025 - i preparativi delle sue nozze metteranno in ansia Margarita. La marchesa confesserà alla figlia di non essere convinta che il suo nuovo matrimonio la renderà felice come il primo e avrà il terrore che le cose tra lei e il suo futuro marito non vadano per il meglio. Intanto Martina, dopo essersi scusata con Julia, passerà insieme a lei e Curro una bella mattinata di gioco. Simona si renderà conto che Catalina è esausta e chiederà a Pelayo spiegazioni. Il conte si rifiuterà di dirle qualsiasi cosa. Tra Teresa e Marcelo i rapporti saranno sempre più tesi, esattamente come quelli tra Vera e sua madre, che vuole indietro i soldi che la figlia ha sottratto al padre... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

