The Family Anticipazioni 28 maggio 2025: Ekrem sposa Elif, Yagmur si ubriaca!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 28 maggio 2025 su Canale 5: Yagmur si attacca alla bottiglia, distrutta al pensiero che Ekrem stia sposando Elif!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 28 maggio 2025 alle 16:25, Bedri scopre che Aslan ha stretto un nuovo accordo, e che quindi vuole cacciarlo dal porto. Tra i due esplode un'accesa discussione. Allora, Bedri telefona a Nedret per informarla sulla decisione di Aslan. Intanto, Hulya viene informata del risveglio di Ibrahim. Cihan, invece, sta minacciando apertamente Aslan: se farà in modo che Serap resti dietro le sbarre, allora lui lo farà uccidere. Nel frattempo, Leyla raggiunge Melek in infermeria, ma quest'ultima si è già scolata una boccetta per suicidarsi: lo ha fatto per proteggere la figlioletta dall'avvocatessa. La giovane, però, le mostra una foto che testimonia l'arresto di Serap. Per finire, hanno inizio i festeggiamenti delle nozze di Ekrem ed Elif. Yagmur vede delle immagini sui social e s'incupisce tanto che si attacca alla bottiglia. Nel mentre, Nedret e Bedri sono pronti a vendicarsi di Aslan che li ha pugnalati alle spalle...

The Family: Bedri furioso con Aslan!

Bedri viene informato del fatto che Aslan ha stretto un nuovo accordo, e che quindi è intenzionato a farlo fuori dal porto. Tra i due esplode un acceso confronto durante il quale emerge proprio questa verità: Aslan vuole sbarazzarsi di Bedri. Allora, quest'ultimo allerta immediatamente Nedret, la quale apprende la notizia con un certo sgomento, sentendosi tradita da colui al quale aveva teso una mano nel momento del bisogno. A questo punto, quale sarà la prossima mossa di Nedret e Bedri? Di certo, non se ne staranno fermi a guardare mentre Aslan interrompe la loro collaborazione...

Cihan minaccia Aslan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Mentre Hulya viene informata dal risveglio di Ibrahim, Cihan sta minacciando Aslan. Il primo ci tiene a far sapere al secondo che, nel caso in cui dovesse intralciare la scarcerazione di Serap, la donna che ama e che ormai rappresenta la sua famiglia, non avrà alcuna pietà, incaricando qualcuno per ucciderlo. Tuttavia, Aslan non ha la minima intenzione di lasciarsi intimidire, quindi prosegue con il suo piano. Parallelamente, in prigione, Leyla sta cercando di fermare Melek, la quale ha appena bevuto una boccetta di medicinale per suicidarsi: lo ha fatto per proteggere la figlioletta dalla crudele avvocatessa. La bionda le mostra la foto che testimonia l'arresto di Serap, e Melek dà di stomaco per ripulirsi dal farmaco assunto...

Ekrem si sposa e Yagmur si ubriaca, nelle Anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 di The Family

Ci siamo: il grande giorno di Ekrem ed Elif è finalmente arrivato. I due futuri sposi sembrano felici, così come tutti gli altri invitati. Anche Devin si sta preparando per presenziare all'evento, benché non sia sicura di voler lasciare da sola Yagmur. Quest'ultima, dopo aver visto alcuni filmati della festa postati in rete da Turgut, le assicura di stare bene; in verità, non appena resta sola, si attacca alla bottiglia. Al contempo, Nedret e Bedri si dicono pronti a mettere in atto il loro piano di vendetta contro Aslan, il quale ha osato pugnalarli alle spalle, decidendo di mettersi in affari con qualcun altro per tagliarli fuori...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 26 al 30 maggio 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.25.