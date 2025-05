Tradimento Anticipazioni 28 maggio 2025: Tolga spezza il cuore a Selin! Ecco che cosa le confessa

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 28 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Tolga sta per dare il colpo di grazie al cuore già ammaccato di Selin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sapranno stupirci. Nell'episodio in onda il 28 maggio 2025 alle 14:10, Tolga, esasperato, confessa a Selin che non smetterà mai di amare Oylum, e che invece sposare lei è stato l'errore più grande che potesse commettere. Intanto, la mora avvisa sua madre di ciò che è appena accaduto. Oylum chiama Guzide e la informa dell'incidente che ha avuto il piccolo Can; allora, la donna si precipita in ospedale per assicurarsi che il nipotino stia bene. Qui, Guzide s'imbatte anche in Nazan, e la tratta con freddezza. Il giorno successivo, la rossa si reca nell'ufficio dell'amica per mettere le cose in chiaro, sperando di risolvere la situazione...

Tradimento: Selin dà di matto...

Selin ha commesso l'ennesima follia in nome dell'amore che prova per Tolga. La giovane pensava che, testimoniando a suo favore e facendolo scagionare, il marito avrebbe deciso di tornare sui suoi passi e restare insieme a lei; tuttavia, ben presto ha scoperto che si sbagliava di grosso, dato che Tolga era sempre determinato a dirle addio per sempre. Allora, Selin ha perso le staffe: prima ha dato fuoco ad alcuni vestiti del consorte, poi è arrivata persino a minacciarlo di appiccare un incendio per ridurre in cenere la loro abitazione!

Tolga spezza il cuore a Selin... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga non ne può davvero più di Selin. Il ragazzo non l'ha mai amata davvero, ma le ha sempre voluto bene e l'ha sempre tenuta in buona considerazione; ora, invece, ha perduto anche la stima nei suoi riguardi. Esasperato, Tolga prende di petto la moglie e, senza troppi giri di parole, le confessa che non soltanto è ancora innamorato perdutamente di Oylum, ma che l'amerà fino alla fine dei suoi giorni. Come se non bastasse, le ringhia anche contro che sposarla è stato l'errore più grande che potesse commettere...

Guzide e Nazan ai ferri corti, nelle Anticipazioni della puntata del 28 maggio 2025 di Tradimento

Oylum chiama Guzide per aggiornarla. La figlia rivela alla madre che il piccolo Can ha dovuto subire una lavanda gastrica: il bambino, che per fortuna adesso sta bene, ha accidentalmente ingerito due pillole di Mualla mentre era sotto la supervisione di quest'ultima. Allora, Guzide si affretta a raggiungere l'ospedale per assicurarsi che Can stia meglio, e qui s'imbatte in Nazan, che tratta con una certa freddezza. La rossa, dispiaciuta per questa situazione, l'indomani si reca nell'ufficio della sua amica per provare a mettere le cose in chiaro... Riusciranno a risolvere oppure la loro amicizia è ormai irrimediabilmente incrinata?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 25 al 31 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.