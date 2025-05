Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 maggio 2025 - sono ore di grande tensione per Ridge, dopo aver scoperto del destino infausto di suo padre. Il Forrester preparerà tutto per il ritorno di suo padre in ufficio. Luna gli darà una mano a riordinare le cose ed entrambi troveranno degli oggetti personali del patriarca della Forrester e della famiglia. Il designer sarà travolto dai ricordi e sarà sempre più convinto della decisione che ha preso, ovvero quella di proteggere il suo papà fingendo che abbia vinto lui la loro sfida. Intanto Brooke e RJ parleranno del peggioramento della salute di Eric e di come, purtroppo, dovranno dirgli addio. Madre e figlio saranno molto felici del comportamento di Ridge, che ha saputo sacrificarsi per amore... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 12 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 12 maggio 2025 - tutti gli sforzi compiuti da Sezai per riuscire a rintracciare il figlio biologico di Guzide e Tarik stanno dando i loro frutti. L'avvocato consegna alla giudice un fascicolo su un ragazzo che potrebbe essere sangue del suo sangue; poi, Sezai si offre di accompagnarla ad incontrarlo. Intanto, il piccolo Can cade dal letto mentre la sua nuova babysitter sta badando a lui. Can viene portato subito in ospedale, dove un TAC - fortunatamente - esclude che ci siano lesioni a causa della caduta. Umit, invece, si apre con Ozan, confidandogli quanto sia triste per l'ennesimo rifiuto per il visto in Svezia... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 12 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 12 maggio 2025 - Devin affronta Hulya per comunicarle che sarà con lei che dovrà vedersela nella battaglia legale per ottenere l'affido dei piccoli Zeynep e Kaya. Intanto, Aslan chiama Ibrahim per invitarlo ad una cena di famiglia. Dopodiché, il giovane informa la moglie di ciò che ha intenzione di fare. Al contempo, Ibrahim arriva alla Villa, dove vive un momento di grande tenerezza con la sua amata, Hulya. Per finire, riuniti attorno al nuovo tavolo, Aslan fa un discorso piuttosto bizzarro, ed anche in po' inquietante. Ad un certo punto, lbrahim si prepara per farsi l'iniezione d'insulina... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 12 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 maggio 2025 - momenti complicati per Santos. Il giovane continuerà a stare molto male e Petra consiglierà a Don Ricardo di consultare uno specialista. Il maggiordomo non gradirà per nulla le intromissioni della governante e reagirà con rabbia. Intanto il comandante Alcaraz informerà Don Lorenzo che diversi soldati hanno avuto problemi a causa delle sue marmellate. Il conte terrà per sé questa informazione ma Don Alonso finirà per scoprirlo. Manuel si recherà a Lujàn per incontrare Don Gregorio e mettere fine, una volta per tutte al suo regno del terrore... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

