Tradimento Anticipazioni 12 maggio 2025: Guzide ha trovato il vero figlio biologico! Ecco chi è

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 12 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che sembra proprio che Guzide stia per incontrare il suo vero secondogenito...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il12 maggio 2025 alle 14:10, tutti gli sforzi compiuti da Sezai per riuscire a rintracciare il figlio biologico di Guzide e Tarik stanno dando i loro frutti. L'avvocato consegna alla giudice un fascicolo su un ragazzo che potrebbe essere sangue del suo sangue; poi, Sezai si offre di accompagnarla ad incontrarlo. Intanto, il piccolo Can cade dal letto mentre la sua nuova babysitter sta badando a lui. Can viene portato subito in ospedale, dove un TAC - fortunatamente - esclude che ci siano lesioni a causa della caduta. Umit, invece, si apre con Ozan, confidandogli quanto sia triste per l'ennesimo rifiuto per il visto in Svezia...

Tradimento: Guzide sulle tracce del suo vero figlio...

Quando ha scoperto che Oylum non è sua figlia, per Guzide è stata una doccia ghiacciata. Lo shock è stato altrettanto forte quando ha capito che cosa fosse accaduto: quando partorì, in ospedale qualcuno scambiò i bambini; dunque, lì fuori da qualche parte c'è il figlio biologico che non ha mai conosciuto. Allora, la donna si è messa in testa di rintracciarlo, e Sezai, desideroso di aiutarla a raggiungere il suo scopo, si è subito offerto di darle una mano. L'avvocato si sta dedicando anima e corpo a questa indagine, alimentando la gelosia ed il rancore di Ipek...

Sezai ha trovato il vero figlio di Guzide... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Sembra proprio che tutti gli sforzi compiuti da Sezai per riuscire a rintracciare il figlio biologico di Guzide e Tarik stiano per dare i loro frutti. L'uomo sta consegnando all'amata un fascicolo su un ragazzo che potrebbe proprio essere colui che stanno cercando. Guzide è incredula, e commossa al pensiero che, presto, potrebbe incontrarlo. Sezai, altrettanto emozionato, le fa sapere di essere pronto a mettersi in viaggio con lei per andare a conoscerlo. Che cosa gli risponderà la giudice? E come reagirà Ipek difronte all'ennesima dimostrazione d'amore di suo padre nei confronti di Guzide?

Il piccolo Can cade dal letto, nelle Anticipazioni della puntata del 12 maggio 2025 di Tradimento

Brutto spavento per Oylum. C'è una nuova babysitter a prendersi cura del piccolo Can, che, però, si concede un attimo di distrazione di troppo. Il bambino, proprio mentre si trova in compagnia della giovane, cade dal letto. Can viene portato immediatamente in ospedale, dove urge fare degli accertamenti per appurare quali siano le sue condizioni. Per fortuna, una TAC esclude che la caduta abbia causato delle lesioni. La mora può tirare un sospiro di sollievo! Intanto, Umit si sta aprendo con Ozan, esprimendo tutta la sua frustrazione. L'uomo confida al nipote di essere molto triste perché ha ricevuto l'ennesimo rifiuto per il visto in Svezia, dove vive la sua figlioletta. Umit riuscirà mai a ricongiungersi con la bambina?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'11 al 17 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.