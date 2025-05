The Family Anticipazioni 12 maggio 2025: Il diabolico piano di Aslan. Ecco che cosa ha in mente di fare...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 12 maggio 2025 su Canale 5: Aslan si prepara a mettere in atto il suo diabolico piano contro Ibrahim...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 12 maggio 2025 alle 16:50, Devin affronta Hulya per comunicarle che sarà con lei che dovrà vedersela nella battaglia legale per ottenere l'affido dei piccoli Zeynep e Kaya. Intanto, Aslan chiama Ibrahim per invitarlo ad una cena di famiglia. Dopodiché, il giovane informa la moglie di ciò che ha intenzione di fare. Al contempo, Ibrahim arriva alla Villa, dove vive un momento di grande tenerezza con la sua amata, Hulya. Per finire, riuniti attorno al nuovo tavolo, Aslan fa un discorso piuttosto bizzarro, ed anche in po' inquietante. Ad un certo punto, lbrahim si prepara per farsi l'iniezione d'insulina...

The Family: Devin affronta Hulya...

Devin ha scoperto che Leyla è stata incastrata da Hulya, di nuovo. Sembra proprio che la donna sia pronta a tutto pur di far sì che sua figlia resti dietro le sbarre. Infatti, il suo obiettivo è ottenere la custodia esclusiva dei piccoli Zeynep e Kaya. Ora, la rossa si sta dirigendo in fretta e furia da Hulya per metterla al corrente del fatto che dovrà vedersela con lei, e non con Leyla, nella battaglia legale per ottenere l'affido dei nipotini. Devin guarda l'odiata suocera con aria di sfida, poi gira i tacchi e si allontana. Hulya, dal canto suo, non si lascia intimorire...

Devin in ansia... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan è venuto a sapere che Ibrahim ha aiutato Hulya ad incastrare Leyla, e si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta. Il giovane telefona a suo zio e lo invita ad una cena di famiglia per inaugurare il nuovo tavolo. In realtà, ha un inquietante secondo fine. In un secondo momento, Aslan si confronta con Devin su ciò che sta subendo la sorella e sulle sue prossime mosse. La moglie è spaventata, poiché ha il forte timore che il marito possa arrivare a commettere una sciocchezza. Ed in effetti non si sta sbagliando...

Aslan mette in atto il suo piano diabolico, nelle Anticipazioni della puntata del 12 maggio 2025 di The Family

Dopo aver ricevuto l'invito da parte di Aslan, Ibrahim si presenta alla Villa; qui, anzitutto, consegna una busta a Hulya. L'uomo, dandole l'assegno, intende dimostrare all'amata di essere stato di parola: le aveva promesso che avrebbe trovato il modo di aiutarla a ricostruire la casa di famiglia andata distrutta nell'incendio appiccato da Aslan, anche perché lì potranno ricominciare da zero, insieme. Si abbracciano, poi entrano. Ora che tutti sono seduti attorno al nuovo tavolo, il protagonista può fare il suo discorso incentrato sull'importanza della famiglia. Successivamente, i presenti iniziano a godersi il lauto pasto, fino a quando Ibrahim non si prepara per farsi l'iniezione d'insulina. A questo punto, Aslan riprende la parola e dà vita ad un'invettiva contro i traditori, sotto lo sguardo interrogativo di tutti, specialmente di Devin...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 12 al 16 maggio 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.