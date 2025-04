Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 aprile 2025 - la verità su Luna sta emergendo piano piano e presto scopriremo tutto sulla giovane stagista della Forrester. Luna confesserà a RJ di avere alcuni problemi con la sua famiglia e di non essere molto serena. La ragazza rivelerà al rampollo di Ridge di dover lasciare Los Angeles ma lui, ormai molto affezionato a lei, la pregherà di restare e le prometterà di aiutarla. Intanto Hope racconterà a sua madre dell’incontro con Finn e sarà entusiasta dei consigli che il dottore le ha dato. Brooke sarà molto contenta che sua figlia abbia trovato un amico sincero nel marito di Steffy ma forse dovrebbe stare più in guardia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 11 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 11 aprile 2025 - finalmente, Guzide e Tarik riescono a scovare e a raggiungere la location in cui si sta verificando il matrimonio tra Oylum e Behram. La donna vuole convincere la figlia ad andare via insieme, ma Oylum ci tiene a farle capire di aver scelto deliberatamente di sposare il moro. A questo punto, Guzide non può far altro che tirarsi indietro. Quindi, la giovane e Behram diventano ufficialmente moglie e marito... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 11 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 11 aprile 2025 - Aslan è sulle tracce di Devin. Intanto, Cihan tenta un approccio con Serap, che però lo spintona e se ne va. In un secondo momento, Aslan trova Devin; lei si dimena, ma riesce a fermarla. Nel frattempo, Leyla dà fuoco al quadro di suo padre Yusuf , ed approfitta del caos che ha generato per portare via i figlioletti. Hulya giura vendetta. Rincasata, la donna si ritrova faccia a faccia con Tolga, che si è intrufolato nell'appartamento per rubarle dei soldi. Infine, Devin confessa ad Aslan che non potrà più avere figli, poi gli fa una particolare richiesta... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 11 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 aprile 2025 - Ayala sta vincendo e presto svelerà un’altra parte del suo piano contro Martina. Il conte se la dovrà vedere con Petra. La governante, stanca dei giochi subdoli del suo ex amante, deciderà di intervenire e lo minaccerà di rivelare tutta la verità su di lui e sul suo avvelenamento. Intanto Salvador chiederà a Maria di sposarlo ma lo farà in un modo così freddo da lasciare la cameriera interdetta e incerta sul da farsi. Pia sarà sempre più preoccupata per il suo futuro mentre Don Lorenzo, dopo aver trovato un vasetto di marmellata, chiederà spiegazioni a Lope, convinto che il cuoco si stia prendendo gioco di lui... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

