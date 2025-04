Tradimento Anticipazioni 11 aprile 2025: Il matrimonio di Oylum e Behram!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'11 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum e Behram diventano ufficialmente moglie e marito...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno con il fiato sospeso. Nell'episodio in onda l'11 aprile 2025 alle 14:10, finalmente, Guzide e Tarik riescono a scovare e a raggiungere la location in cui si sta verificando il matrimonio tra Oylum e Behram. La donna vuole convincere la figlia ad andare via insieme, ma Oylum ci tiene a farle capire di aver scelto deliberatamente di sposare il moro. A questo punto, Guzide non può far altro che tirarsi indietro. Quindi, la giovane e Behram diventano ufficialmente moglie e marito...

Tradimento: La fuga di Oylum non va a buon fine...

Quando Oylum, incupita e terrorizzata, le ha rivelato che avrebbe voluto portare a termine la gravidanza, ma che non avrebbe voluto dover crescere il bebè con Behram, Guzide ha deciso di escogitare un piano per permetterle di liberarsi di lui. Allora, la donna ha organizzato una fuga segreta per la figlia a New York, e Tarik ha sborsato l'ingente cifra necessaria affinché Oylum potesse partire immediatamente. Peccato che, a dispetto di ciò che Guzide si augurava, le cose sono andare in modo del tutto diverso...

Oylum decide di sposare Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tutto era pronto per la fuga segreta di Oylum, la quale presto avrebbe raggiunto l'America per studiare e, un giorno, partorire. Lei e Guzide hanno raggiunto l'aeroporto di nascosto, o almeno così credevano. Infatti, la giudice si è resa conto che Oylum sembrava essere scomparsa nel nulla, e l'ha chiamata al telefono; allora, la giovane le ha fatto sapere di aver cambiato idea: conscia di essere realmente innamorata di Behram, ha deciso di restare in Turchia, e soprattutto di convolare quanto prima a nozze con lui. Guzide ha accolto la notizia con grande sgomento...

Oylum e Behram si sposano, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 aprile 2025 di Tradimento

Guzide e Tarik hanno cercato in lungo e in largo Oylum, convinti che quest'ultima venga tenuta in pugno da Behram. Alla fine, i due riescono a rintracciare Oylum, la quale sta per sposare il moro. Guzide si affretta a raggiungere Oylum per tenderle la mano, offrendole una via d'uscita da quella brutta situazione; la ragazza, però, le fa sapere che nessuno la sta costringendo a convolare a nozze con Berham, poiché ne è davvero innamorata. A questo punto, la giudice si vede obbligata a tirarsi indietro, mentre Oylum ed il suo aguzzino diventano ufficialmente moglie e marito...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 6 al 12 aprile 2025.

