Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 aprile 2025 - Deacon organizzerà un incontro tra Finn e Sheila per rivelare al giovane del loro fidanzamento. Il dottore non ne sarà per nulla felice e si dirà anzi disgustato all’idea di avere sua madre sempre tra i piedi. Sì perché la Carter, sposando lo Sharpe, continuerebbe a vivere a Los Angeles e il medico sarà costretto a rimanere lontano da Il Giardino. Deacon cercherà di intervenire per convincerlo a concedere una chance alla donna che sta per diventare sua moglie ma le sue preghiere non avranno alcun tipo di presa sul marito di Steffy, che anzi lo metterà in guardia dalla criminale e gli consiglierà di aprire gli occhi e di stare molto attento a come reagirà Hope... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 10 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 10 aprile 2025 - Tolga chiede a Selin di far cancellare alla sorella, Serra, le foto che ha pubblicato sui suoi profili social. La rossa appare dispiaciuta, però acconsente. In un secondo momento, Oltan affronta il figlio, e gli chiede di ammettere la verità: ha deciso di sposare Selin soltanto perché Oylum è incinta di Behram. Essendone sicuro, il costruttore dà la sua sentenza: si tratta di un matrimonio destinato a fallire ancora prima di cominciare. Tolga, però, difende con le unghie e con i denti i sentimenti che nutre nei confronti della sua promessa sposa... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 6 al 12 aprile 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 10 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 10 aprile 2025 - Leyla, dispiaciuta, ascolta la figliolettache le sta raccontando cheTolga le ha confidato che lei ha ordinato a Cihan di ucciderlo. La donna la rassicura. Sopraggiunge Hulya, che non vuole che Leyla porti via i suoi figli. Quest'ultima, allora, la minaccia di nuovo, ma Hulya non si lascia intimidire. Intanto, Aslan prepara la cena a Devin, la quale ricorda con nostalgia la sua vita passata. Lui l'abbraccia, e Devin gli spacca una bottiglia di vetro in testa. Mentre Aslan resta sofferente sul divano, la psicologa ne approfitta per scappare... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 7 all'11 aprile 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 10 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 aprile 2025 - Jana e Manuel riusciranno finalmente e incontrarsi e a stare un po’ da soli. Manuel racconterà a Jana tutte le tristi emozioni vissute in guerra mentre la cameriera gli confiderà tutto quello che è successo in sua assenza, compreso quando accaduto a Martina. La ragazza non sarà del tutto sincera con lui e non gli dirà che Pia è ancora viva. Jana avrà troppa paura che la sua rivelazione metta nei guai la sua amica e deciderà di tacere. Intanto Petra spronerà Santos a smettere di pensare a Vera e a rassegnarsi al fatto che lei non lo amerà mai. Il ragazzo non gradirà questo consiglio. Più tardi Manuel e Curro cominceranno a ragionare sul fatto che Martina, per salvarsi, dovrebbe accettare una volta per tutte le nozze tra Ayala e sua madre. Candela rivelerà a Virtudes che il nuovo parroco non ha bisogno di una nuova perpetua e quindi la ragazza non avrà speranze di trovare un nuovo lavoro in canonica... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 aprile 2025.