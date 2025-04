Tradimento Anticipazioni 10 aprile 2025: Oltan spinge Tolga con le spalle al muro! Il giovane ammetterà la verità?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 aprile 2025, alle 14:10, Tolga chiede a Selin di far cancellare alla sorella, Serra, le foto che ha pubblicato sui suoi profili social. La rossa appare dispiaciuta, però acconsente. In un secondo momento, Oltan affronta il figlio, e gli chiede di ammettere la verità: ha deciso di sposare Selin soltanto perché Oylum è incinta di Behram. Essendone sicuro, il costruttore dà la sua sentenza: si tratta di un matrimonio destinato a fallire ancora prima di cominciare. Tolga, però, difende con le unghie e con i denti i sentimenti che nutre nei confronti della sua promessa sposa...

Tradimento: I dubbi sui sentimenti di Tolga per Selin...

Il matrimonio tra Tolga e Selin sembra mettere tutti d'accordo: nessuno crede nel loro amore. In fin dei conti, tutti sanno che lui ha fatto la proposta alla rossa soltanto dopo aver scoperto che la sua ex storica, Oylum, è incinta di Behram. Suo padre Oltan ed il suo amico Selcuk, ad esempio, sono convinti del fatto che Tolga abbia deciso di fare il grande passo con Selin soltanto perché mosso dal forte desiderio di farla pagare alla figlia di Guzide e Tarik per averlo prima tradito e poi per aver scelto di mettere su famiglia con un altro...

Selin delusa dalla richiesta di Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Neanche il padre di Selin è felice del matrimonio con Tolga. L'uomo, dopo aver conosciuto quest'ultimo, presentatosi ufficialmente come il suo futuro genero, ha storto il naso; infatti, non può accettare d'imparentarsi con una persona come Oltan: la sola idea gli fa accapponare la pelle. La figlia, ovviamente, ne è molto dispiaciuta. Come se non bastasse, ora Tolga sta chiedendo a Selin di far cancellare a sua sorella Serra delle loro foto postate sui social, facendola dispiacere ancora di più. Nonostante la sua delusione, acconsente alla sua richiesta.

Oltan affronta Tolga, nelle Anticipazioni della puntata del 10 aprile 2025 di Tradimento

Per Oltan è giunto il momento di prendere di petto Tolga: pensa sia il caso d'intervenire prima che sia troppo tardi. Il costruttore è sicuro che suo figlio non provi per Selin ciò che provava e prova per Oylum: se ha deciso di sposarla, non è per il sentimento che nutre nei suoi confronti, quanto piuttosto per la sua brama dei vendetta contro l'ex che gli ha spezzato il cuore. Pertanto, Oltan conclude che questo matrimonio sarebbe un errore. Tolga replica con forza, negando tutto: è realmente innamorato dell'attuale partner, per questo andrà fino in fondo...

