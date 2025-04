Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 aprile 2025 - Luna è pericolosa? I dubbi si fanno sempre più insistenti. Una telefonata aumenterà il sospetto che la ragazza nasconda qualcosa e che la sua presenza accanto ai Forrester possa rivelarsi un vero problema per la famiglia di RJ. Il giovane, ignaro ancora di tutto, troverò ancora molto conforto nell’affascinante stagista, che però sarà turbata da una chiamata da parte di sua madre Poppy. La donna, dall’altro capo della linea, intimerà alla ragazza di lasciare Los Angeles e di allontanarsi dalla Forrester Creations. Ma perché? Lo scopriremo molto presto così come vedremo farsi più intensa la sfida tra Ridge ed Eric, pronti a sfidarsi in passerella con le loro collezioni. Donna sarà sempre più preoccupata per il suo compagno, molto malato... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 9 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 9 aprile 2025 - Dilek entra nella stanza in cui Yesim sta dormendo per scattarle delle foto con un uomo in atteggiamenti intimi. La donna vuole ricattarla, per vendicarsi dell'aggressione subita. Intanto, Selin scopre che suo padre, dopo aver conosciuto Tolga, non ha la minima intenzione di dare loro la sua benedizione: non si vuole imparentare con Oltan. Quest'ultimo, invece, sta dicendo addio ad Elmas, in partenza per Londra. Oltan non riesce a nascondere la sua tristezza... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 9 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 9 aprile 2025 - Devin distrugge la porta della stanza in cui Aslan l'aveva rinchiusa e scappa. Per fermarla, il marito spara alle ruote dell'automobile. Dopodiché, le fa una rivelazione sconvolgente sulla sua avvocatessa. Intanto, Hulya va a scuola a prendere i suoi nipoti, e attacca Leyla. Aslan e Devin, invece, stanno discutendo: lui è certo che lei gli stia nascondendo qualcosa d'importante. Devin, però, non apre bocca. In seguito, Aslan riceve un'allarmante chiamata da Ekrem... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 9 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 aprile 2025 - Catalina, rimasta sola dopo l’addio di Adriano, deciderà di risolvere una volta per tutte i suoi sentimenti per Pelayo. La marchesina confiderà a Manuel di voler cercare e mettersi in contatto con il conte. Intanto Curro racconterà a Jana gli orrori vissuti in guerra mentre Maria, preoccupata per le stranezze di Salvador, si confiderà con la sua amica cameriera. Don Lorenzo continuerà a mettere zizzania tra Cruz e Don Alonso e spronerà la marchesa a tenere d’occhio le mosse di suo marito e della sua amica. Ayala riferirà a Martina che ha un solo modo per salvarsi dal convento: accettare le nozze tra lui e sua madre. La ragazza non avrà alcuna intenzione di cedere ai ricatti del perfido nobile... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

