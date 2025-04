Tradimento Anticipazioni 9 aprile 2025: Yesim incastrata, Elmas se ne va!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 9 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che mentre Yesim cade nella trappola tesale da Dilek, Elmas dice addio ad Oltan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 9 aprile 2025 alle 14:10, Dilek entra nella stanza in cui Yesim sta dormendo per scattarle delle foto con un uomo in atteggiamenti intimi. La donna vuole ricattarla, per vendicarsi dell'aggressione subita. Intanto, Selin scopre che suo padre, dopo aver conosciuto Tolga, non ha la minima intenzione di dare loro la sua benedizione: non si vuole imparentare con Oltan. Quest'ultimo, invece, sta dicendo addio ad Elmas, in partenza per Londra. Oltan non riesce a nascondere la sua tristezza...

Tradimento: Yesim in trappola!

Yesim è caduta in trappola. Ebru l'ha attirata in hotel con l'inganno, ossia facendo leva sull'estrema mancanza che la mora sente di sua figlia Oyku: le ha promesso che le avrebbe consentito di rivedere la bambina di nascosto. Impaziente di riabbracciare Oyku, Yesim si è precipitata sul luogo dell'incontro senza pensarci due volte, e senza poter neanche immaginare che cosa sarebbe avvenuto di lì a breve: è stata prima condotta in una stanza vuota, poi drogata. Che cosa le sta per accadere? Purtroppo, com'è facilmente intuibile, si è cacciata in un gran bel guaio...

Dilek incastra Yesim... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim, drogata, sta dormendo profondamente, e Dilek s'intrufola nella sua camera insieme ad un uomo. A questo punto, la donna scatta delle foto alla nemica e all'individuo che si è portata dietro in atteggiamenti intimi. Dilek, infatti, non ha mandato giù il fatto che Yesim l'abbia picchiata e minacciata, soltanto perché convinta che lei sia incinta di Tarik, ed ora il suo obiettivo è quello di ricattarla con queste fotografie compromettenti. Sembra proprio che si metta molto male per la povera giovane...

Elmas in partenza, nelle Anticipazioni della puntata del 9 aprile 2025 di Tradimento

Alla fine, Tolga ha conosciuto la famiglia di Selin. Quest'ultima è al settimo cielo: dopo la delusione amorosa causata dall'indifferenza di Ozan, finalmente sente di aver trovato un ragazzo che le vuole davvero bene. Peccato che suo padre non sia altrettanto entusiasta. L'uomo, dopo aver incontrato Tolga, fa sapere a Selin di non essere d'accordo con queste nozze, poiché non ha alcuna intenzione di imparentarsi con una persona come Oltan. Nel mentre, il costruttore sta per dire addio ad Elmas, la quale sta per partire per l'Inghilterra. Oltan è giù di morale al pensiero di doversi separare dall'avvocatessa, essendosi reso conto di nutrire un sentimento sincero nei suoi confronti...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.25 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.