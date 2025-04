Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 aprile 2025 - Hope troverà un inaspettato aiuto da parte di Finn. I due ragazzi si incontreranno nell’appartamento del medico e si confronteranno sulle loro rispettive situazioni sentimentali. Il dottore rivelerà alla Logan di sentirsi in colpa per aver costretto Steffy ad andarsene in Europa, spaventata dal suo rapporto con Sheila mentre la figlia di Brooke confesserà di sentirsi piuttosto scossa dalla fine del suo matrimonio con Liam. Finn approfitterà per dirle di stare attenta a Thomas, di cui lui non si fida e che non trova adatto a una donna sensibile come lei. I due ragazzi si faranno molto vicini e tra loro comincerà un’amicizia… che presto diventerà molto pericolosa... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 8 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 8 aprile 2025 - Guzide accetta l'aiuto di Mualla, impegnata come lei nella ricerca di Behram ed Oylum. Tarik, invece, preferisce mettersi in contatto con un'agenzia investigativa per ritrovare la figlia quanto prima. Intanto, Yesim cade in trappola. Ebru l'attira con l'inganno in hotel, ossia promettendole di farle vedere la piccola Oyku di nascosto; quando la mora la raggiunge, però, prima viene condotta in una camera vuota e poi drogata. Così, Yesim si addormenta, inconsapevole di ciò che sta per succederle... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi 8 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 8 aprile 2025 - Hulya perde la carica di presidente del consiglio della sua Fondazione, e reagisce con impeto e violenza. Poco dopo, però, confida ad Ibrahim che ce l'ha con Devin: è colpa sua se è finita in questa brutta situazione. Inoltre, insiste sull'importanza di rintracciare velocemente Tolga, prima che lo trovi la polizia. Intanto, quest'ultimo sta per incontrare Cihan; tuttavia, sono presenti anche gli scagnozzi di Aslan. Tolga riesce a scappare, e va a rifugiarsi nella scuola dei figlioletti per farsi scudo con loro... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 8 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 aprile 2025 - la fuga dei suoceri ha fatto crollare la povera Virtudes, che vede sempre più lontano il momento in cui potrà riabbracciare suo figlio e curarsi di lui. Ma nulla è ancora perduto, parola di Lope. Il cuoco proporrà una soluzione molto efficace per riprendere in mano il commercio delle marmellate e non irritare Don Lorenzo. Il giovane proporrà alle cuoche di rivolgersi alle donne del paese e di lasciare che siano loro a occuparsi della preparazione del prodotto, evitando così l’uso della frutta dei marchesi. Simona e Candela saranno pronte all’azione. Lope sarà protagonista anche di un dolce riavvicinamento a Vera, dolce nel vero senso della parola visto che per fare un regalo alla cameriera, il ragazzo preparerà una meringa buonissima da condividere. Peccato che il momento venga guastato da Santos. Jana rivelerà a Maria del bel momento passato con Manuel mentre Martina sarà sempre più disperata e comincerà a pensare che l’unico modo per scampare ad Ayala sia fuggire con Curro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

