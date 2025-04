Tradimento Anticipazioni 8 aprile 2025: Guzide e Tarik alla disperata ricerca di Oylum...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda l'8 aprile 2025 su Canale 5: Guzide e Tarik ce la stanno mettendo tutta per rintracciarla, ma Oylum sembra come svanita nel nulla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 aprile 2025, alle 14:10, Guzide accetta l'aiuto di Mualla, impegnata come lei nella ricerca di Behram ed Oylum. Tarik, invece, preferisce mettersi in contatto con un'agenzia investigativa per ritrovare la figlia quanto prima. Intanto, Yesim cade in trappola. Ebru l'attira con l'inganno in hotel, ossia promettendole di farle vedere la piccola Oyku di nascosto; quando la mora la raggiunge, però, prima viene condotta in una camera vuota e poi drogata. Così, Yesim si addormenta, inconsapevole di ciò che sta per succederle...

Tradimento Puntata dell'8 aprile 2025: Video Riassunto

Scopri cosa succederà nella puntata di Tradimento in onda l'8 aprile 2025 guardando il video riassunto qui sotto e leggendo le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Tradimento: Oylum dice a Guzide di voler sposare Behram!

Guzide aveva pianificando nei minimi dettagli la fuga di Oylum, pronta a volare in America, dove, lontana da Behram, avrebbe studiato e poi avrebbe anche partorito; tuttavia, la giudice aveva sottovalutato la forza dell'ossessione del moro per sua figlia. Infatti, Guzide ed Oylum erano arrivate in aeroporto, quando improvvisamente si è presentato Behram, giunto proprio per portare via con sé l'amata. Quando la donna si è resa conto dell'assenza di Oylum, l'ha immediatamente chiamata al telefono, e con sua grande sorpresa si è sentita dire di aver cambiato idea, ossia di aver deciso di sposare il fidanzato...

Guzide e Tarik sulle tracce di Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide non riesce a rassegnarsi al cambio di rotta di Oylum, certa che quest'ultima sia stata costretta a dirle di voler convolare a nozze con Behram. Come se non bastasse, Oylum ed il futuro marito sembrano come svaniti nel nulla. Allora, la donna si è messa in moto per trovarli, tanto che sta persino accettando l'aiuto di Mualla, impegnata allo stesso modo nella ricerca di Behram e della giovane. Tarik, invece, preferisce fare a modo suo, contattando un'agenzia investigativa affinché rintracci Oylum quanto prima: non c'è tempo da perdere!

Yesim in trappola, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 aprile 2025 di Tradimento

Yesim sta per cadere in trappola. La mora è disperata: è andata via da casa di Zelis dopo essere stata offesa, poi si è dovuta persino umiliare andando a chiedere a Tarik di ospitarla nella sua stanza d'albergo. Quest'ultimo, tra l'altro, continua a tenerla separata dalla piccola Oylum, e questo è ciò che la fa soffrire più di ogni altra cosa. Pertanto, quando Ebru l'attira in hotel con l'inganno, ossia promettendole di farle rivedere la figlioletta, vulnerabile com'è sulla questione, Yesim acconsente subito. Quando si presenta nel luogo dell'incontro, però, le cose non vanno come previsto: viene condotta in una camera vuota e drogata, ignara di quello che sta per succederle...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.25 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.