Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 aprile 2025 - Deacon e Sheila sono più che mai convinti dei loro sentimenti. Lo Sharpe confesserà alla sua amata di non voler cambiare idea e di voler sfidare la sorte. Non si lascerà condizionare da Brooke e Hope, che sicuramente si opporranno al loro amore, ma continuerà a organizzare il loro futuro insieme. La Carter ne sarà entusiasta e rivelerà al suo futuro marito di sperare che la loro unione possa dimostrare a Finn di essere davvero cambiata. La rossa aggiungerà di essere sempre più convinta che l’unico vero ostacolo alla sua felicità con il figlio sia Steffy e spererà che la ragazza non torni mai più a casa... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 7 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 7 aprile 2025 - Tolga è pronto a conoscere la famiglia di Selin, ormai la sua promessa sposa. Tuttavia, c'è chi mette in discussione il suo sentimento nei confronti di Selin: oltre ad Oltan, secondo il suo amico Selcuk, lui vuole semplicemente farla pagare ad Oylum, incinta di un altro. Intanto, il costruttore ha un compito per Ozan. Oltan chiede al figlio di Guzide e Tarik di andare ad Amsterdam come suo delegato; poi, propone a Zelis di accompagnarlo. Ozan spera di avere così l'occasione di riavvicinarsi all'amata, che, invece, continua a tenerlo a distanza... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi 7 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 7 aprile 2025 - Aslan, Hulya ed Ibrahim vengono arrestati, così come Devin. Intanto, Cihan dice a Ilyas e Serap che fa tutto parte di un piano architettato da Aslan stesso per avere il controllo sulla situazione, e soprattutto per impedire a Devin di partire. In un secondo momento, durante l'interrogatorio, Devin dichiara che riceve lo "stipendio per la moglie". A causa della sua testimonianza, Aslan, Hulya ed Ibrahim sono in stato di fermo. Dopodiché, davanti ai giornalisti, Cihan accusa ed umilia i Soykan; Aslan lo affronta. Nel frattempo, la polizia sequestra l'automobile della psicologa, e perquisisce il suo appartamento. Yagmur avvisa il cognato, però non serve a niente: gli agenti hanno trovato una borsa piena di soldi e vogliono arrestare Devin. Aslan, nel tentativo di farla scampare all'arresto, la rapisce... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 7 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 aprile 2025 - Don Lorenzo ha colto la prima occasione utile per mettere zizzania tra Cruz e Don Alonso. Il De La Mata metterà la marchesa in guardia e continuerà a dirle di guardarsi le spalle da Maria Antonia e da suo marito, che lui giura di aver visto baciarsi. La marchesa non darà peso alle parole del cognato, ben consapevole della sua lingua biforcuta. Nella sua mente però ci sarà già il seme del dubbio. Intanto Ayala rivelerà a Martina di non avere alcuna intenzione di perdonarla e le intimerà di scegliere la sua sorte: o il convento o la prigione. Curro si infurierà e sarà pronto a picchiare il conte ma Manuel e Don Alonso lo fermeranno prima che renda la situazione ancora più complessa di quanto gia non sia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

