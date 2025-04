Tradimento Anticipazioni 7 aprile 2025: Zelis repinge Ozan. Tra i due è davvero finita?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 7 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Ozan continua a cercare di farsi perdonare da Zelis, che però continua a non volerne sapere di lui...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 7 aprile 2025 alle 14:10, Tolga è pronto a conoscere la famiglia di Selin, ormai la sua promessa sposa. Tuttavia, c'è chi mette in discussione il suo sentimento nei confronti di Selin: oltre ad Oltan, secondo il suo amico Selcuk, lui vuole semplicemente farla pagare ad Oylum, incinta di un altro. Intanto, il costruttore ha un compito per Ozan. Oltan chiede al figlio di Guzide e Tarik di andare ad Amsterdam come suo delegato; poi, propone a Zelis di accompagnarlo. Ozan spera di avere così l'occasione di riavvicinarsi all'amata, che, invece, continua a tenerlo a distanza...

Tradimento: Tolga mette un punto alla love story con Oylum...

Quando Tolga ha scoperto che Oylum aveva baciato Behram, nonostante lei gli avesse chiesto perdono e nonostante lui l'amasse ancora, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione amorosa, incapace di passare sopra al tradimento. La situazione, però, è definitivamente precipitata nel momento in cui Selin gli ha rivelato di essere entrata a conoscenza del fatto che Oylum aspettasse un figlio dal suo nuovo fidanzato. Tolga ha perso del tutto il controllo, tanto che è arrivato a partecipare ad una rissa. Rendendosi conto di aver toccato il fondo, ha stabilito che fosse il caso di voltare definitivamente pagina.

I dubbi sui sentimenti di Tolga per Selin... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga ha proposto a Selin di diventare sua moglie, e lei, emozionatissima, ha accettato subito. Allora, il ragazzo è corso a riferire la bella notizia ad Oltan, che, però, non ha reagito proprio come si sarebbe aspettato. Infatti, il costruttore ha espresso immediatamente i suoi dubbi in merito a queste nozze, convinto che la scelta di Tolga non dipenda da quello che prova nei confronti di Selin, quanto piuttosto dal suo desiderio di farla pagare ad Oylum per il suo tradimento. Oltre ad Oltan, anche il suo amico Selcuk è certo che il moro voglia convolare a nozze con la rossa soltanto perché la sua ex è incinta di un altro. A dispetto di ciò che pensano gli altri, Tolga è comunque determinato a conoscere la famiglia di Selin...

Zelis non ne vuole più sapere di Ozan, nelle Anticipazioni della puntata del 7 aprile 2025 di Tradimento

Zelis ha deciso di mettere la parola "fine" alla sua relazione con Ozan, dopo che quest'ultimo ha messo in discussione la sua integrità morale. Ozan, però, se ne è subito pentito, ed ha quindi cercato di rimediare. Disperato, il giovane si è persino presentato sotto casa sua per implorarla di dargli un'altra chance; peccato che la ragazza non ne abbia mai voluto sapere. Ora, Oltan sta affidando ad Ozan un importante compito: dovrà andare ad Amsterdam come suo delegato. Dopodiché, il costruttore propone a Zelis di accompagnarlo. Il figlio di Guzide e Tarik intravede in questo viaggio insieme la possibilità di ricongiungersi con l'amata, che, invece, continua a respingerlo con determinazione...

