Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 8 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 8 marzo 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 8 marzo 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 8 marzo 2025 - Brooke manterrà la promessa fatta a Ridge e arriverà a Villa Forrester e scoprirà che Eric non solo ha deciso di continuare la guerra con suo figlio ma capirà che il Forrester non vuole in nessuno modo tirarsi indietro, non dopo essersi sentito umiliato. La bionda verrà anche a conoscenza del fatto che RJ ha cominciato a lavorare per suo nonno e ne sarà molto felice e orgogliosa. Brooke informerà il compagno di tutte queste strane novità e lo stilista sarà costretto a prepararsi alla sfida. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 8 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 8 marzo 2025 - Umit organizza una cena con Behram, e lo porta nel ristorante in cui ci saranno anche Tolga ed Oyum insieme ad Ozan e Selin. Nel momento in cui i ragazzi arrivano, l'uomo li invita a sedersi con loro due, in modo tale da trascorrere una piacevole serata tutti insieme. La situazione, però, si fa piuttosto imbarazzante per tutti quanti. Intanto, allo studio legale di Guzide la situazione è critica: a quanto pare, ormai la sua reputazione è stata danneggiata. Come se non bastasse, sono in arrivo altre brutte notizie per la giudice... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 marzo 2025 - Catalina accontenterà Simona e tornerà alla tenuta per proteggere Martina. La marchesa non ne sarà per nulla felice e Don Alonso dovrà intervenire per evitare che tra sua moglie e sua figlia si scatenino gli animi e proporrà loro una tregua. Intanto Petra cercherà di tenere sempre più sotto controllo i domestici mentre Santos costringerà Maria e Salvador a partecipare a una festa serale con lui e Vera, per riuscire a passare del tempo insieme alla cameriera per cui ha una vera e propria ossessione. Candela finirà per fare danni mentre cercherà di dare una mano a Virtudes e sarà costretta a chiedere aiuto a Don Fermin. Qui la trama completa de La Promessa.

