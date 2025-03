Tradimento Anticipazioni 8 marzo 2025: Per Guzide si mette molto male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'8 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide, già in grande difficoltà, sta per ricevere altre brutte notizie...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda l'8 marzo 2025 alle 15.05, Umit organizza una cena con Behram, e lo porta nel ristorante in cui ci saranno anche Tolga ed Oyum insieme ad Ozan e Selin. Nel momento in cui i ragazzi arrivano, l'uomo li invita a sedersi con loro due, in modo tale da trascorrere una piacevole serata tutti insieme. La situazione, però, si fa piuttosto imbarazzante per tutti quanti. Intanto, allo studio legale di Guzide la situazione è critica: a quanto pare, ormai la sua reputazione è stata danneggiata. Come se non bastasse, sono in arrivo altre brutte notizie per la giudice: sta per essere sfrattata, e sarà proprio Yesim a prendere il suo posto in casa sua!

Tradimento Anticipazioni: Tolga contro Behram!

Tra Tolga e Behram è guerra aperta. Il primo ha intuito che l'altro avesse cominciato a nutrire un certo interesse nei confronti di Oylum, tanto che, sempre più geloso, ha capito che la cosa migliore fosse prendere immediatamente in mano la situazione prima che fosse troppo tardi. Tolga ha affrontato Behram a brutto muso, intimandogli di tenersi ben distante dalla sua fidanzata. Il cugino di Nazan gli ha detto che, rispettandolo, non avrebbe cercato di mettersi in contatto con Oylum, per poi specificare che invece, nel caso in cui fosse stata lei a contattare lui, avrebbe risposto...

Tradimento Anticipazioni: Behram smaschera Tolga!

Tolga, consapevole del fatto che Behram rappresentasse una vera minaccia per la sua relazione amorosa, ha accolto il consiglio di Oltan. Suo padre gli ha suggerito di fare il grande passo, in modo tale che il rivale potesse capire una volta per tutte con chi è che Oylum volesse realmente stare. Quindi, il giovane ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata, che ha accettato seduta stante. Nel mentre, però, Behram è venuto a sapere che Oylum è all'oscuro di una scottante verità, dunque potrebbe aver detto "sì" a Tolga perché non sa che si è segretamente riconciliato con Oltan...

Guzide in grande difficoltà, nelle Anticipazioni di Tradimento dell'8 marzo 2025

Umit invita Behram a cena fuori, ed insieme si recano proprio nel ristorante in cui si dirigeranno anche Tolga ed Oylum con Ozan e Selin. Quando questi ultimi arrivano al locale, Umit li invita ad unirsi a loro, in modo tale da trascorrere una gradevole serata tutti insieme. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato, visto che la situazione si fa piuttosto imbarazzante per tutti quanti: tra Behram e Tolga, innamorati della stessa ragazza, Oylum, non corre buon sangue. Parallelamente, nello studio legale di Guzide la situazione è piuttosto critica: sembra che la sua reputazione di giudice sia stata definitivamente danneggiata, dopo ciò che è accaduto il giorno dell'inaugurazione. E, come se non bastasse, sono in arrivo altre brutte notizie per la giudice. Guzide sta per essere sfrattata. Lei prova ad opporsi, ma senza successo, visto che ormai Tarik ha venduto l'immobile, e con esso tutto ciò che vi è al suo interno. Intanto, Yesim riceve la visita di Nihal, ex amante dell'avvocato, che le propone di mettere in atto un diabolico piano per spillare a Tarik un'ingente somma di denaro; la mora però la manda via. Poco dopo, lui e Yesim raggiungano l'abitazione di Guzide: Tarik ha stabilito che lei e la piccola Oyku si trasferiranno qui! Per la protagonista è il colpo di grazia.

