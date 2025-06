Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 8 giugno 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 8 giugno 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.35, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.40, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni della puntata dell'8 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 giugno 2025 - Ridge ed Eric avranno un importante annuncio da fare a tutta la famiglia ma soprattutto a Brooke. I due Forrester decideranno di mettere da parte ogni rivalità e di collaborare per creare una linea di moda insieme. Intanto RJ si confiderà di nuovo con Luna a cui rivelerà di non aver intenzione di abbandonare il fianco del suo adorato nonno e di seguirlo passo passo qualunque scelta lui farà, anche se vorrà dire continuare a fare finta di non aver detto a nessuno quello che lui gli ha confidato. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa accadrà nell’episodio. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 giugno 2025.

Tradimento: Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di oggi 8 giugno 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 8 giugno 2025 - Sezai porta Guzide in un bel ristorante e le fa la proposta di matrimonio. Intanto, Begum aiuta Yesim ad identificare chi ha tentato d'investire la giudice. La mora telefona all'avvocato per rivelargli che si tratta proprio di sua figlia Ipek. Sezai rimprovera quest'ultima, che contrattacca accusandola di non aver mai realmente amato la moglie; poi, gli confessa di essere tornata dal Canada solo per vendicarla. Allora, Ipek chiede a Tarik di darle una mano a separare sua padre da Guzide, mentre lei annuncia a Nazan il matrimonio con Sezai. Tolga e Selin, invece, prendono la bambina in affidamento, e la presentano ad Oltan, il quale, però, non sembra poi così felice: avrebbe preferito essere informato prima... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'8 al 14 giugno 2025.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 8 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 giugno 2025 - Catalina riferirà a Pelayo di non voler confessare ad Adriano della sua gravidanza e di voler lasciare a lui la scelta di cosa fare con la loro relazione. Intanto Don Romulo e Pia andranno a trovare Manuel in carcere e lo rassicureranno che i suoi genitori stanno facendo di tutto per proteggerlo e per farlo scarcerare. Ayala andrà su tutte le furie dopo aver scoperto che il cuoco del suo matrimonio ha dato forfait e sfogherà il suo risentimento contro tutti gli abitanti della tenuta. Jana invece prenderà una decisione riguardo all’offerta dei marchesi. Vediamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 14 giugno 2025