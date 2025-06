Tradimento Anticipazioni 8 giugno 2025: Sezai chiede a Guzide di sposarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'8 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide accetta la proposta di matrimonio di Sezai, ma intanto Ipek trama nell'ombra...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda l'8 giugno 2025 alle 14:20, Sezai porta Guzide in un bel ristorante e le fa la proposta di matrimonio. Intanto, Begum aiuta Yesim ad identificare chi ha tentato d'investire la giudice. La mora telefona all'avvocato per rivelargli che si tratta proprio di sua figlia Ipek. Sezai rimprovera quest'ultima, che contrattacca accusandola di non aver mai realmente amato la moglie; poi, gli confessa di essere tornata dal Canada solo per vendicarla. Allora, Ipek chiede a Tarik di darle una mano a separare sua padre da Guzide, mentre lei annuncia a Nazan il matrimonio con Sezai. Tolga e Selin, invece, prendono la bambina in affidamento, e la presentano ad Oltan, il quale, però, non sembra poi così felice: avrebbe preferito essere informato prima...

Tradimento: Sezai chiede a Guzide di sposarlo...

Sezai sente che è giunto il momento per fare un passo in avanti con Guzide. Infatti, ora che quest'ultima ha persino ricevuto le scuse di Ipek, la quale le ha spiegato che dietro al suo comportamento ostile si cela soltanto la paura di perdere il padre, Sezai crede che non vi siano più ostacoli tra di loro. Allora, l'avvocato porta Guzide fuori città, in un bel ristorante in mezzo alla natura; in questa atmosfera bucolica e fiabesca, Sezai fa una romantica proposta di matrimonio alla sua amata. Guzide, emozionata, gli dà una risposta affermativa...

Ipek smascherata... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim sta investigando. La mora ha chiesto aiuto ad una sua cliente, una donna di nome Begum che ha un'azienda che produce e gestisce le videocamere di sorveglianza, e proprio grazie a lei ora è in grado di raggiungere il suo obiettivo: sa chi si cela dietro il tentato omicidio ai danni di Guzide. Sotto shock, Yesim telefona immediatamente a Sezai per rivelargli di essere entrata a conoscenza del fatto che Ipek abbia provato a sbarazzarsi della sua futura moglie. Furibondo, l'uomo affronta la figlia a brutto muso. Ipek contrattacca, accusandolo di non aver mai realmente amato sua madre e confessandogli di essere tornata dal Canada appositamente per vendicarla...

Tolga e Selin adottano una bambina, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 giugno 2025 di Tradimento

Scoperto che Sezai e Guzide sono prossimi alle nozze, Ipek si rende conto di dover prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. La giovane chiede aiuto a Tarik a dividere i due "fidanzatini". Che cosa le risponderà l'avvocato? Intanto, ignara di ciò che sta accadendo alle sue spalle, Guzide annuncia a Nazan che presto diverrà la moglie di Sezai. Al contempo, Tolga e Selin hanno deciso di comune accordo di allargare la famiglia, quindi ora stanno prendendo una bambina in affidamento. Dopodiché, presentano la piccola ad Oltan, il quale, tuttavia, non ne sembra troppo entusiasta, visto che avrebbe preferito essere messo al corrente prima...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'8 al 14 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.