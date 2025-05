Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 4 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 4 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.24, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 4 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 maggio 2025 - Ridge provocherà suo padre dietro le quinte. Il Forrester junior sarà ancora molto infastidito dalla sfida che il suo papà ha voluto a tutti i costi con lui e non si farà alcuno scrupolo di farglielo capire. Eric non si lascerà intimidire e gli ribadirà di essere più che mai certo della sua bravura e di poterlo battere senza problemi, dandogli la dimostrazione di non essere finito e di non doversi ritirare in pensione come invece suo figlio gli ha caldamente raccomandato. Intanto tra gli ospiti si accenderà sempre più la curiosità di vedere le grandi collezioni che la Forrester Creations ha promesso di mostrare loro. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 4 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 4 maggio 2025 - Ipek acquista un'automobile lussuosa con i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà di Avanos che le aveva precedentemente intestato Sezai. La giovane sta facendo di tutto per godersi la vita, anche se non smette di pensare alla sua brama di vendetta: vuole mettere a punto un piano diabolico per colpire ed affondare la persona che le ha accusato tanto dolore, Guzide. Intanto, Mualla è ancora furiosa perché convinta che Oylum sia fuggita con il piccolo Can, tanto che va a prendersela con la giudice. In verità, la giovane ha portato il figlioletto in ospedale per farlo visitare. Tolga, invece, è ancora arrabbiato perché si sente ingannato da Selin, e quest'ultima, terrorizzata al pensiero di perderlo, si reca da Oylum. Selin chiede all'ex migliore amica di fare un passo indietro e restare al suo posto, anche e soprattutto perché è in dolce attesa. Nel frattempo, Guzide e Tarik chiedono ad Ozcan di sottoporsi al test del DNA per accertarsi che lui sia il loro figlio biologico, ma ricevono una risposta che li lascia senza parole... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 4 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 maggio 2025 - Petra aggredirà la cameriera e l’accuserà di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la povera Teresa ci rimarrà malissimo e spererà che prima o poi il rapporto con la sua ex quasi suocera possa migliorare e tornare quello di una volta. Intanto Pelayo si troverà in difficoltà in cucina. Dopo quello che ha fatto, i cuochi non riusciranno più a fidarsi di lui ma Catalina non perderà il coraggio che la contraddistingue da sempre e spingerà il suo innamorato a riconquistare la fiducia di tutti, soprattutto di Simona. Spinta da Maria, che lei riterrà abbia ragione, Jana deciderà di confessare a Manuel tutta la verità su di lei. Marcelo continuerà a fare degli errori e sia sua moglie che Santos lo sgrideranno. Qui la trama completa de La Promessa.

