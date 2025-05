Tradimento Anticipazioni 4 maggio 2025: Ipek pronta a mettere in atto la sua vendetta contro Guzide!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 4 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Ipek giura vendetta: per Guzide si mette molto male...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 4 maggio 2025 alle 14:35, Ipek acquista un'automobile lussuosa con i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà di Avanos che le aveva precedentemente intestato Sezai. La giovane sta facendo di tutto per godersi la vita, anche se non smette di pensare alla sua brama di vendetta: vuole mettere a punto un piano diabolico per colpire ed affondare la persona che le ha accusato tanto dolore, Guzide. Intanto, Mualla è ancora furiosa perché convinta che Oylum sia fuggita con il piccolo Can, tanto che va a prendersela con la giudice. In verità, la giovane ha portato il figlioletto in ospedale per farlo visitare. Tolga, invece, è ancora arrabbiato perché si sente ingannato da Selin, e quest'ultima, terrorizzata al pensiero di perderlo, si reca da Oylum. Selin chiede all'ex migliore amica di fare un passo indietro e restare al suo posto, anche e soprattutto perché è in dolce attesa. Nel frattempo, Guzide e Tarik chiedono ad Ozcan di sottoporsi al test del DNA per accertarsi che lui sia il loro figlio biologico, ma ricevono una risposta che li lascia senza parole...

Tradimento: Ipek vuole vendicarsi di Guzide!

Ipek sta dando di nuovo prova di essere una persona tanto venale quanto rancorosa. La giovane sta acquistando un'automobile di lusso con i soldi ricavati dalla vendita di una delle proprietà di Avanos che le aveva precedentemente intestato Sezai. Ora, Ipek si sta godendo la macchina con le sue due nuove amiche, Azra e Serra, anche se questo non vuol dire che abbia smesso di rimuginare su tutto il male che le ha causato Guzide, anzi. La rossa sta escogitando un diabolico piano di vendetta contro la giudice, per giunta servendosi dell'aiuto della nipote di Tarik e della sorella di Selin...

Mualla furiosa con Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mualla non riesce proprio a restare calma. La donna faceva vivere Oylum come una prigioniera in casa sua, fino a quando non è intervenuto Kahraman che, furioso, l'ha spronata a smetterla di comportarsi come la peggiore delle carceriere. Allora, Mualla ha accordato alla nuora il permesso di uscire con il bambino, salvo pentirsene poco dopo, ossia quando si è accorta del loro strano ritardo. Mentre la madre di Behram sta andando a prendere di petto Guzide, certa che lei stia aiutando la figlia a fuggire, Oylum sta portando Can, influenzato, in ospedale per farlo visitare...

Selin rivela ad Oylum di essere incinta, nelle Anticipazioni della puntata del 4 maggio 2025 di Tradimento

Tolga si sente ingannato da Selin, che gli ha confidato di non aver mai assunto la pillola anticoncezionale come gli aveva assicurato in passato. La tensione tra i due è alle stelle, tanto che, temendo fortemente di poter perdere suo marito, la rossa si sta dirigendo dalla sua rivale in amore. Selin chiede ad Oylum di togliersi Tolga dalla testa una volta per tutte, anche e soprattutto perché ora lei è incinta. Come reagirà la mora a questa scioccante rivelazione? Nel mentre, Guzide e Tarik stanno chiedendo ad Ozcan di sottoporsi al test del DNA, in modo tale che possano accertarsi che almeno lui sia davvero il figlio biologico. Ozcan, però, fa sapere loro che li accontenterà soltanto in cambio di un bel gruzzoletto...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.