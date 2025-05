Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 31 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 31 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.55 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.00, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni delle puntate del 31 maggio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 31 maggio 2025 - Zende non riuscirà più a trattenere la sua rabbia contro Ridge. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo sarà furioso contro suo zio e lo accuserà di aver di nuovo fatto favoritismi per i suoi figli. Il giovane stilista non riesce a capacitarsi di essere stato di nuovo scartato dai progetti più importanti della Forrester Creations per far spazio a uno dei rampolli del fratello di sua madre. Stanco di essere trattato come un parente di serie B, punterà i piedi per avere giustizia. Intanto a Il Giardino Bill si renderà conto che Poppy è un viso a lui conosciuto e cercherà di capire chi sia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 maggio 2025.

Tradimento: Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di oggi 31 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 31 maggio - Ipek e Sezai si confrontano, e la giovane, alla fine, gli rivela di essere affetta da una malattia compulsiva. Intanto, Tolga ingaggia Kudret per pianificare un assalto alla famiglia Dicleli, così da riuscire a portare via Oylum. Selin, invece, vuole andare via di casa, ed Oltan tenta di trattenerla. Nel frattempo, Guzide scopre grazie a Yesim che Tarik è coinvolto nella vendita dell'automobile di Ipek. Allora, l'avvocato, per vendicarsi della moglie, manda dei loschi individui a spaventarla per indurla a chiudere l'impresa di pulizie. Dopodiché, Yesim propone ad Umit e a Zeynep di lavorare per lei in una società di catering. I due accettano, ed il loro primo incarico sarà quello di cucinare a casa di un uomo ricco. Umit riceve i complimenti dei presenti, e Yesim inizia a prendere in considerazione l'idea di aprire un ristorante. E mentre la giudice parla con Nazan di quanto Kahraman voglia bene ad Oylum, quest'ultima sta per vivere un momento di puro terrore... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 25 al 31 maggio 2025.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 31 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 maggio 2025 - Amalia informerà sua figlia di aver bisogno del denaro che lei ha sottratto al padre perché la loro famiglia è in bancarotta. La ragazza sarà quindi costretta a informarla che i soldi sono in mano a Cruz, che se n’è appropriata dopo averli trovati nella soffitta dove erano nascosti. Intanto Curro racconterà a Manuel della vera identità di Julia mentre Maria accuserà Petra di averle rubato il suo quaderlo e di averlo consegnato alla marchesa. Catalina ha rivelato a Pelayo della sua relazione con Adriano e il conte farà molta fatica a perdonarla mentre Manuel ribadirà a Jana di aver intenzione di sposarla. Amalia pregherà Lope di lasciare sua figlia e di convincerla così a tornare a casa con lei. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 maggio 2025