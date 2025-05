Tradimento Anticipazioni 31 maggio 2025: Ipek confessa a Sezai di essere gravemente malata...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 maggio 2025, alle 15:00, Ipek e Sezai si confrontano, e la giovane, alla fine, gli rivela di essere affetta da una malattia compulsiva. Intanto, Tolga ingaggia Kudret per pianificare un assalto alla famiglia Dicleli, così da riuscire a portare via Oylum. Selin, invece, vuole andare via di casa, ed Oltan tenta di trattenerla. Nel frattempo, Guzide scopre grazie a Yesim che Tarik è coinvolto nella vendita dell'automobile di Ipek. Allora, l'avvocato, per vendicarsi della moglie, manda dei loschi individui a spaventarla per indurla a chiudere l'impresa di pulizie. Dopodiché, Yesim propone ad Umit e a Zeynep di lavorare per lei in una società di catering. I due accettano, ed il loro primo incarico sarà quello di cucinare a casa di un uomo ricco. Umit riceve i complimenti dei presenti, e Yesim inizia a prendere in considerazione l'idea di aprire un ristorante. E mentre la giudice parla con Nazan di quanto Kahraman voglia bene ad Oylum, quest'ultima sta per vivere un momento di puro terrore...

Tradimento: Ipek spiazza Sezai con una rivelazione inattesa...

Ipek e Sezai stanno avendo un altro acceso confronto. Alla fine, la giovane spiazza il padre facendogli un'incredibile rivelazione: è affetta da una malattia compulsiva. In questo modo, Ipek si sta giustificando per tutti i suoi colpi di testa; ma siamo sicuri che sia sincera, oppure anche stavolta la sua è soltanto una bugia? Intanto, Tolga ha il cuore a pezzi: fa ancora fatica a crederci, ma Oylum lo ha davvero respinto. Non volendosi dare per vinto, il ragazzo si prepara a compiere la sua prossima mossa. Tolga ingaggia Kudret per pianificare un assalto in piena regola alla famiglia Dicleli, con il suo obiettivo di portare via con sé l'amata! Come andrà a finire?

Selin pronta ad andare via di casa, ma... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Dopo essersi ferita da sola, Selin ha denunciato Tolga: voleva farlo finire di nuovo dietro le sbarre per fargliela pagare. Oltan, però, è intervenuto prontamente, e l'ha minacciata: se non avesse smesso di calunniare il figlio per rovinargli la vita, l'avrebbe sbattuta fuori di casa. Ora, è la rossa stessa che si dice pronta a lasciare l'abitazione; l'uomo, invece, prova a trattenerla. Intanto, Guzide si appresta a fare una scoperta agghiacciante: Tarik è coinvolto nella storia della vendita dell'automobile di Ipek. La guidice non ha dubbi che questa sia la verità, sia perché conosce bene l'ex marito, sia perché a rivelarglielo è stata Yesim!

Oylum nel panico, nelle Anticipazioni della puntata del 31 maggio 2025 di Tradimento

Tarik è furioso con Yesim, la quale ha osato sbugiardarlo con Guzide. Pertanto, l'avvocato si prepara a mettere in atto la sua vendetta. Dopo aver saputo che qualcuno l'ha già minacciata con la pistola, Tarik manda dei loschi individui ad intimidire la moglie, in modo tale da spingerla a chiudere la sua impresa di pulizie. In seguito, Yesim propone ad Umit e Zeynep di lavorare per lei in una società di catering. I due accettano, ed il loro primo incarico è quello di cucinare a casa di un uomo piuttosto facoltoso. Umit riceve tanti complimenti, e Yesim inizia a riflettere sull'eventualità di aprire un ristorante insieme a lui. Per finire, Guzide e Nazan cenano insieme, e nel corso della serata parlano di quanto Kahraman voglia bene ad Oylum; nel mentre, quest'ultima vive degli attimi di puro terrore. Durante un barbecue a casa di Mualla, fanno irruzione degli uomini armati!

