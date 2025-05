Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 24 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 24 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.55 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni delle puntate del 24 maggio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 24 maggio 2025 - Ridge rivelerà ai figli che il loro nonno sta morendo e che purtroppo non c’è più nulla da fare. I due ragazzi saranno sconvolti da questa notizia e lo stilista li pregherà di mantenere il riserbo sulla cosa ma anche di fingere di non sapere nulla. I due ragazzi non riusciranno però a trattenere le lacrime quando Eric farà un discorso sulla vita e sulla necessità di cogliere l’attimo. Brooke raggiungerà Donna e Katie alla Villa e si renderà conto che la situazione è diventata ancora più complicata del previsto. Le sorelle Logan si lasceranno andare a un pianto a dirotto pensando di dover dire addio al patriarca. Più tardi, Brooke informerà Hope di quello che sta succedendo e pure la giovane biondina ne rimarrà sconvolta. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa vedremo negli episodi del sabato pomeriggio. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: ecco le Anticipazioni delle puntate di oggi 24 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 24 maggio - Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada in modo tale da non essere d'intralcio nel suo rapporto con Sezai. La donna è sconvolta, e l'uomo prova a placare la figlia. Intanto, Ozan e Zeynep scoprono che Hakan si nasconde ancora in casa loro; allora, quest'ultimo minaccia la giovane con un coltello e tenta la fuga con l'automobile del ragazzo. Ozan lo insegue con il motorino. Per fortuna, la polizia riesce a raggiungere Hakan e a portarlo in centrale, dove Guzide scopre grazie ai risultati del test del DNA che lui non è suo figlio. Azra, invece, vende l'auto di Ipek e invia i soldi a Tarik, mentre Selin dichiara alle autorità che non è vero che Tolga l'ha spinta giù dalle scale; a questo punto, il poverino torna in libertà. Poi, la rossa confida a Serra di non ricordare davvero che cosa sia accaduto il giorno dell'incidente, ma che spera che aver fatto uscire Tolga di prigione lo porti a tornare con lei. Nel frattempo, Oltan si accorda con l'avvocato Engin per scongiurare il divorzio tra il figlio e Selin. Tuttavia, Tolga insiste con Oylum, supplicandola di fuggire insieme... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 24 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 maggio 2025 - il sergente Burdina rivelerà a tutti di aver trovato, tra gli oggetti di Don Gregorio, una lettera scritta da qualcuno della tenuta. Il maggiordomo avrà paura che il sergente risalga al giovane marchesino e deciderà di farsi avanti, rivelando di aver scritto lui al suo ex collega ma anche confessandogli che Pia è ancora viva. Intanto Santos consegnerà a Petra il quaderno su cui Maria ha scritto il suo romanzo, ispirato alla storia degli abitanti de La Promessa. La governante lo darà a Cruz che, leggendo qualche pagina, scoprirà del matrimonio tra Manuel e Jana. La marchesa, inorridita, deciderà di intervenire. Qui la trama completa de La Promessa.

