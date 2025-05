Tradimento Anticipazioni 24 maggio 2025: Guzide scopre se Hakan è suo figlio, Tolga torna in libertà!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 24 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che mentre Guzide scopre se Hakan è sangue del suo sangue, Tolga può finalmente uscire di prigione...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 24 maggio 2025 alle 15:05, Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada in modo tale da non essere d'intralcio nel suo rapporto con Sezai. La donna è sconvolta, e l'uomo prova a placare la figlia. Intanto, Ozan e Zeynep scoprono che Hakan si nasconde ancora in casa loro; allora, quest'ultimo minaccia la giovane con un coltello e tenta la fuga con l'automobile del ragazzo. Ozan lo insegue con il motorino. Per fortuna, la polizia riesce a raggiungere Hakan e a portarlo in centrale, dove Guzide scopre grazie ai risultati del test del DNA che lui non è suo figlio. Azra, invece, vende l'auto di Ipek ed invia i soldi a Tarik, mentre Selin dichiara alle autorità che non è vero che Tolga l'ha spinta giù dalle scale; a questo punto, il poverino torna in libertà. Poi, la rossa confida a Serra di non ricordare davvero che cosa sia accaduto il giorno dell'incidente, ma che spera che aver fatto uscire Tolga di prigione lo porti a tornare con lei. Nel frattempo, Oltan si accorda con l'avvocato Engin per scongiurare il divorzio tra il figlio e Selin. Tuttavia, Tolga insiste con Oylum, supplicandola di fuggire insieme...

Tradimento: Ipek accusa Guzide!

Guzide ha mosso un'accusa contro Ipek, ed ora quest'ultima si prepara a contrattaccare. Dopo che la giudice ha suggerito a Sezai d'indagare per capire come mai Ipek abbia due automobili, la giovane, furibonda, punta il dito contro Guzide, accusandola di averla minacciata di tornare in Canada in modo tale da non essere d'intralcio nel suo rapporto con il padre. La donna non può credere alle sue orecchie. Sezai, mortificato, sta provando a far calmare Ipek, la quale sembra fuori di sé. D'altra parte, l'avvocato non ha la minima idea di quanto Ipek sia una brava attrice...

Guzide scopre che Hakan non è suo figlio... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Alla fine, Hakan si è calato la maschera, rivelandosi per quello che è, ossia un truffatore. Il giovane, entrato a conoscenza della password per accedere al conto bancario di Guzide grazie ad Umit, ha derubato la presunta madre dei suoi soldi, ma anche di alcuni preziosi. Dopodiché, è fuggito, facendo perdere le sue tracce. In verità, come stanno per scoprire Ozan e Zeynep, Hakan è sempre rimasto in casa, nascondendosi in cantina. Stanato, il delinquente punta un coltello alla gola della poverina per poter darsi alla fuga, servendosi dell'automobile del ragazzo. Ozan lo insegue con il motorino, ma sopraggiunge la polizia che riesce a fermare la corsa di Hakan e a portarlo in centrale. Qui, leggendo i risultati del test del DNA, Guzide scopre che il malvivente, per fortuna, non è suo figlio...

Tolga scarcerato, nelle Anticipazioni della puntata del 24 maggio 2025 di Tradimento

Azra mette in vendita l'automobile di Ipek, poi dà a Tarik i soldi che è riuscita a ricavare. Intanto, Selin, che sembra finalmente stare meglio, dichiara alle autorità che non è stato Tolga a spingerla giù dalle scale: è caduta da sola. Tuttavia, poco dopo la rossa confida a Serra di non avere ricordi del giorno dell'incidente, ma che spera che, scagionandolo, il marito possa perdonarla per avergli mentito in merito alla gravidanza e che possa restare al suo fianco. Anche Oltan si sta accordando con l'avvocato Engin per scongiurare il divorzio tra Selin e Tolga... peccato che quest'ultimo stia insistendo con Oylum affinché accetti di fuggire insieme!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.