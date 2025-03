Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 23 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset in onda oggi, 23 marzo 2025. Ci faranno compagnia la puntata di Beautiful, gli episodi pomeridiani e serali di Tradimento su Canale5 e l'episodio nell'access prime time di Rete4 de La Promessa. Si comincerà alle ore 14.10 con la famiglia Forrester e si continuerà alle ore 14.30 con le avvicenti vicende di Guzide, che torneranno anche alle ore 21.30. Alle ore 19.35 voleremo invece in Spagna, per seguire la storia d'amore con Jana e Manuel.

Beautiful: ecco cosa succede nella puntata della Soap in onda oggi 23 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 marzo 2025 - Finn ringrazierà sua madre per essere passata da lui e per il suo sostegno ma sembrerà non essere così tanto convinto di riuscire a tenere lontana Sheila, come invece ha promesso e come dovrebbe fare per riconquistare Steffy. Intanto a casa di Thomas, lui e Hope si stanno godendo la cena romantica preparata da Douglas. I due vivranno un momento molto intimo ma la Logan si tirerà indietro, spaventata che le sue pulsioni possano illudere il Forrester e possano guastare tutto. Il ragazzo la rassicurerà non solo del suo amore ma anche di avere intenzione di aspettare che lei sia pronta ad amarlo. Qui la trama completa di Beautiful

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 marzo 2025 - Curro tenterà di fare pace con sua zia Cruz. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, che ormai non ha più paura di nulla, si farà avanti con la marchesa e cercherà di risolvere le loro tensioni. Intanto Manuel andrà a cercare Catalina nell’hangar. La ragazza sarà sorpresa dal trovarsi davanti il fratello. Martina continuerà ad avere guai in manicomio ma presto il suo innamorato correrà a salvarla. Qui la trama completa de La Promessa.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 marzo 2025

Nelle puntate pomeridiane di Tradimento di oggi - 23 marzo 2025 - Ozan sta per uccidere Tarik, facendo spingere giù da una scogliera l'automobile in cui si trova. Guzide, però, interviene per tempo per impedire a suo figlio di diventare un assassino. Una volta che Ozan si allontana, la giudice salva la vita all'ex marito ma gli promette di rovinarlo. Tarik, furibondo, decide di diseredare entrambi i suoi figli, Ozan ed Oylum, rendendo la terzogenita, la piccola Oyku, la sua unica erede. Tuttavia, dichiara anche che potrebbe ripensarci, nel caso in cui Guzide accettasse di concedergli il divorzio e licenziasse Elmas. La donna, invece, passa al contrattacco, incaricando l'avvocatessa di scoprire la provenienza del denaro dell'uomo, certa di poterlo così incastrare per dei traffici illeciti. Nel mentre, Guzide chiede ad Oltan di allearsi con lei per contrastare Tarik. In un secondo momento, Oylum e Selin hanno un duro faccia a faccia. La prima la insulta, la seconda si sente in colpa per il suo rapporto con Tolga. Parallelamente, Guzide ed Elmas vengono a sapere che Tarik è coinvolto nel contrabbando di opere d'arte; allora, quest'ultimo, informato degli incontri segreti tra le due ed Oltan, capisce che è il caso di utilizzare il suo asso nella manica... Qui la trama completa delle puntate pomeridiane di Tradimento

Nelle puntate serali di Tradimento invece vedremo che - Tolga mostrerà a Guzide il video che dimostra che Kaan è vivo. Ozan vorrebbe vendetta ma sia sua madre che il suo amico lo invitano a mantenere la calma e a fingere di non sapere nulla per scoprire i traffici di Oltan. Intanto Tarik, dopo aver diseredato i suoi figli, avrà un infarto. Oylum non perdonerà Tolga e sembrerà essersi legata sinceramente a Behram mentre Yesim, bisognosa di soldi, si intrufolerà nell’ufficio del compagno e ruberà sia del denaro che dei cellulari e un portatile. Qui la trama completa delle puntate serali di Tradimento

