Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 giugno 2025

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 14 giugno 2025.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 14 giugno 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.15, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.40, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 14 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 giugno 2025 - la scelta di Eric di non farsi ricoverare e di organizzare invece una festa per dire addio a tutti, ha lasciato la sua famiglia senza parole. Sebbene Thomas abbia capito che cos’abbia in mente il suo nonnino, sia per lui che per suo padre e sua sorella è un vero shock. Tutti, anche Brooke, hanno paura di non saper mantenere la calma e di farsi sfuggire il fatto che sanno che il patriarca sta morendo. RJ non può permettere che ciò accada, non ora che il suo nonnino è vicino a raggiungere tutti i suoi sogni. Per questo il ragazzo inviterà i suoi parenti a mantenere i nervi saldi e li spronerà a non infliggere al patriarca quel dolore da cui stanno cercando di preservarlo da tempo. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di oggi 14 giugno 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 14 giugno 2025 - dopo aver incontrato per caso Begum, che le ha mostrato il video in cui si vede che c'era Ipek alla guida dell'automobile che ha provato a investirla, Guzide viene anche a sapere che Yesim e Sezai hanno visto il filmato. In quel momento, la donna si rende conto che il futuro sposo le ha mentito; sentendosi tradita, decide di lasciarlo. Intanto Ipek, scoprendo che Sezai ha assunto la difesa di Umit, si sente pugnalata alle spalle e se ne va di casa. Oltan la raggiunge e i due finiscono a letto insieme. Selin, invece, viene ricoverata in un ospedale psichiatrico. Tolga e Serra provano a distrarsi e a tirarsi su di morale, ma lui si attacca alla bottiglia. Approfittando del suo stato d'incoscienza, la ragazza s'infila nel suo letto. Nel mentre, Ayse lava l'orsacchiotto della piccola Oyku, non sapendo che all'interno del peluche c'è una chiavetta usb contenente il video in cui Tarik uccide Korkmaz. Yesim va su tutte le furie. Nel mentre l'avvocato scopre che la moglie conserva il filmato incriminato anche in un messaggio nella casella e-mail e decide di farsi aiutare da Taner per hackerarla... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 14 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 giugno 2025 - Cruz ordinerà a Petra di tenere lontana Pia dalla tenuta e di non permetterle né di fare visita ai suoi colleghi né tantomeno di riavere il suo lavoro. Per la governante sarà musica per le sue orecchie. Intanto Catalina sarà molto in ansia per la sua situazione e si sfogherà con Simona dicendole di aver molto paura della decisione di Pelayo. Il conte la lascerà? Petra accuserà Ayala di essere un egoista e di pensare solo al proprio matrimonio quando nella famiglia è scoppiato il caos. Qui la trama completa de La Promessa.

