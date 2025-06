Tradimento Anticipazioni 14 giugno 2025: Guzide lascia Sezai, Serra a letto con Tolga!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 14 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide mette un punto alla sua relazione con Sezai, mentre Serra s'infila nel letto di Tolga...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sapranno sorprenderci. Nell'episodio in onda il 14 giugno 2025 alle 15:10, dopo aver incontrato per caso Begum, che le ha mostrato il video in cui si vede che c'era Ipek alla guida dell'automobile che ha provato ad investirla, Guzide viene anche a sapere che Yesim e Sezai hanno visto il filmato. Allora, la donna si rende conto che il futuro sposo le ha mentito; sentendosi tradita, decide di lasciarlo. Intanto, la giovane diabolica, scoprendo che Sezai abbia assunto la difesa di Umit, si sente pugnalata alle spalle, quindi se ne va di casa. Poi, Oltan la raggiunge ed i due finiscono a letto insieme. Selin, invece, viene ricoverata in un ospedale psichiatrico. Tolga e Serra provano a distrarsi e a tirarsi su di morale, ma lui si attacca alla bottiglia. Approfittando del suo stato d'incoscienza, la ragazza s'infila nel letto di Tolga. Nel mentre, Ayse lava l'orsacchiotto della piccola Oyku, non sapendo che all'interno del peluche c'è una chiavetta usb contenente il video in cui Tarik uccide Korkmaz. Yesim va su tutte le furie. al contempo, l'avvocato scopre che la moglie conserva il filmato incriminato anche in un messaggio nella casella e-mail; allora, Tarik si fa aiutare da Taner per hackerarla...

Tradimento: Guzide dice addio a Sezai...

Guzide è un fascio di nervi. La donna ha incontrato Begum, che dopo averle mostrato il video in cui si vede chiaramente Ipek alla guida dell'automobile che ha tentato d'investirla, le ha rivelato anche che sia Yesim che Sezai avevano già visto il filmato. A questo punto, sentendosi tradita dal suo futuro marito, Guzide ha deciso d'interrompere ogni rapporto, personale e professionale, con Sezai. Quest'ultimo, però, sta per essere scaricato anche dalla figlia. Ipek scopre che Sezai è l'avvocato di Umit, e, sentendosi pugnalata alle spalle, prende la decisione di andare via di casa. In seguito, la giovane riceve la visita di Oltan, e tra i due scoppia la passione: finiscono a letto insieme!

Serra a letto con Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

In seguito alla morte improvvisa della piccola Zeynep, la bambina presa in affidamento da Tolga e Selin, quest'ultima ha avuto l'ennesimo crollo nervoso. Selin ha iniziato a infliggersi dei piccoli tagli sulle braccia, poi ha ferito il marito, intervenuto per fermarla. A questo punto, la rossa è stata ricoverata in ospedale, dove i medici hanno consigliato ai famigliari di rinchiuderla in un ospedale psichiatrico. Benché in un primo momento Tolga non fosse d'accordo, alla fine si è visto costretto a dare il suo consenso. E mentre Selin viene rinchiusa, il moro e Serra tentano di distrarsi e rallegrarsi per come possono. Tolga alza un po' troppo il gomito, e la cognata approfitta di questo suo stato confusionale per infilarsi nel suo letto...

Yesim furiosa con Ayse, nelle Anticipazioni della puntata del 14 giugno 2025 di Tradimento

Ayse sta per commettere un grave errore. La domestica mette a lavare l'orsacchiotto di peluche della piccola Oyku, ignara del fatto che al suo interno ci sia qualcosa di molto prezioso, ossia la chiavetta usb contenente il video in cui si vede Tarik uccidere Korkmaz. Nel momento in cui Yesim ne entra a conoscenza, neanche a dirlo, va su tutte le furie, visto che grazie a questo filmato può tenere il marito in pugno. Al contempo, Tarik scopre che la moglie ha una copia del filmato anche in un messaggio nella casella e-mail; allora, chiede aiuto a Taner per hackerarla...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.