Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° marzo 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento, che sostituisce Endless Love, e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 1° marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap e le Fiction Mediaset nel daytime di Canale5 e nell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 1° marzo 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 1° marzo 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 1° marzo 2025 - la Forrester non gradirà per nulla l’arrivo di Sheila a casa sua e nonostante le rassicurazioni di suo marito, deciso a proteggerla, deciderà di riprendere le sue valigie e di lasciare Los Angeles per rimanere ben lontana dai problemi. Intanto Liam racconterà a Wyatt quanto appena scoperto e pure il più giovane dei fratelli Spencer sarà molto preoccupato per la scelta della figlia di Ridge. Nel mentre Deacon affronterà Ridge e Carter, arrivati da lui per avere informazioni su Sheila. Lo Sharpe non si farà sfuggire alcuna parola sulla sua amata amica e la proteggerà costi quel che costi. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 1° marzo 2025 - Tolga fa la proposta di matrimonio ad Oylum, e lei accetta. Intanto, Tarik viene a sapere che, mentre lui era in Kazakistan, Guzide ed Umit hanno portato la piccola Oyku a casa loro, e poi l'hanno accompagnata al pronto soccorso perché la bimba aveva respirato delle sostanze tossiche. Furibondo, Tarik sporge denuncia contro suo cognato, poi chiede a Yesim di testimoniare. Quest'ultima, però, davanti al giudice smentisce l'amante, asserendo che Tarik stia calunniando la moglie ed Umit spinto dal risentimento. Al termine dell'udienza, lui, sconvolto, chiede a Yesim di spiegargli il motivo del suo comportamento; allora, lei ammette di aver ucciso accidentalmente Burcu, e che Oylum e Tolga la stanno ricattando con un video incriminante. A questo punto, Tarik si reca da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso il crimine, per chiedergli di consegnarli il filmato; Ismail, tuttavia, pretende 500.000 dollari, quindi l'uomo se ne va... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° marzo 2025 - la marchesa non sopporterà più lo strano rapporto che si è creato tra Maria Antonia a Don Alonso e metterà i due con le spalle al muro. Domanderà a bruciapelo a entrambi se provino dei sentimenti l’uno per l’altra e se tra loro sia successo qualcosa. I due negheranno e rassicureranno la donna ma poi, rimasti soli, saranno costretti a una discussione dolorosa. Alonso pregherà Maria Antonia di lasciare la tenuta affinché le cose non degenerino. Intanto Jana e Salvador riveleranno a Don Romulo cosa sta davvero succedendo a Lope e purtroppo i due saranno ascoltati da Santos, che non vedrà l’ora di usare queste informazioni contro il suo rivale. Don Romulo intanto cercherà di risolvere la faccenda del piccolo Diego e visto che Petra insisterà affinché il bambino venga affidato a Don Gregorio, sarà costretto a fare una scelta drastica. Qui la trama completa de La Promessa.

