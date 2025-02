Beautiful Anticipazioni Puntate del 1° marzo 2025: Steffy dice basta e scappa all'estero!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful del 1° marzo 2025. Negli episodi della Soap di Canale5, Steffy non sopporterà la visita di Sheila e, spaventata come non mai, deciderà di lasciare la città... per sempre?

Steffy prenderà una decisione stavolta irrevocabile. Nelle puntate di Beautiful in onda il 1° marzo 2025 alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester non gradirà per nulla l’arrivo di Sheila a casa sua e nonostante le rassicurazioni di suo marito, deciso a proteggerla, deciderà di riprendere le sue valigie e di lasciare Los Angeles per rimanere ben lontana dai problemi. Intanto Liam racconterà a Wyatt quanto appena scoperto e pure il più giovane dei fratelli Spencer sarà molto preoccupato per la scelta della figlia di Ridge. Nel mentre Deacon affronterà Ridge e Carter, arrivati da lui per avere informazioni su Sheila. Lo Sharpe non si farà sfuggire alcuna parola sulla sua amata amica e la proteggerà costi quel che costi.

Beautiful Anticipazioni 1° marzo 2025: Finn gela Sheila chiedendole di lasciarlo in pace

Sheila ha terrorizzato Steffy ancora una volta. La Carter è giunta alla casa sulla scogliera per parlare con Finn ma vi ha trovato la Forrester intenta a fare pace con il suo consorte. Mai momento fu più sbagliato per cercare di prendersi il posto che pensa le spetti nella vita di suo figlio. Il dottore, stranito da questa inaspettata visita, deciderà di dimostrare alla moglie di aver capito i suoi errori e di essere disposto a fare quanto lei chiede. Inviterà sua madre a entrare e le dirà chiaramente di non aver alcuna intenzione di accettarla nella sua famiglia, anzi le chiederà di dimostrargli che gli vuole bene, standogli lontano. La Carter cercherà di fargli cambiare idea ma ogni suo tentativo sarà vano.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a scappare all’estero

Sheila cercherà di convincere Finn e pure Steffy di essere una persona diversa e di non costituire più nessun pericolo per la famiglia. Il dottore ha però promesso alla moglie di frenare sua madre e di non permetterle di avvicinarsi alla loro famiglia. Il giovane sarà determinato a mantenere questa promessa e chiederà alla Carter di dimostrargli il suo amore sparendo dalla sua vita, senza cercare di avere quel posto che vuole da sempre. Nonostante queste rassicurazioni, Steffy non riuscirà a sopportare di aver dovuto di nuovo affrontare l’incubo Sheila Carter. Certa che questo terrore non passerà mai, la giovane rivelerà al marito – una volta che saranno rimasti soli – di aver cambiato idea e di aver deciso di lasciare la città e di trasferirsi altrove insieme ai bambini. Per il medico sarà un durissimo colpo.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Deacon protegge Sheila

Mentre alla casa sulla scogliera tra Steffy e Finn ci sarà di nuovo aria di crisi, Deacon proteggerà Sheila da Ridge e Carter. I due si presenteranno dallo Sharpe per chiedergli informazioni sulla Carter, certi che lui sappia molto di più di quanto voglia far credere. L’ex barista non si lascerà scappare alcuna informazione e inviterà i suoi sgraditi ospiti a gettare la spugna. Il Forrester e il Walton saranno costretti ad andarsene ma non prima di aver minacciato il padre di Hope di pesanti ripercussioni se succederà qualcosa di male a qualcuno a loro caro. Intanto Liam racconterà a Wyatt della decisione di Steffy di tornare da Finn. Come lui anche il fratello avrà paura che la giovane stia facendo un grandissimo errore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.