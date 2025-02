Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° febbraio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento, che sostituisce Endless Love, e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 1° febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap e le Fiction Mediaset nel daytime di Canale5 e nell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 1° febbraio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.40, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Attenzione: la prossima settimana andranno in onda le ultime puntate di Endless Love e Tradimento diventerà una Soap, dandoci appuntamento dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset dal 5 febbraio 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 1° febbraio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 1° febbraio 2025 - il dottore cercherà di convincere sua moglie a tornare a casa con lui e a mettere da parte il suo risentimento. Il medico pregherà la Forrester di fidarsi di lui ma la ragazza non riuscirà a farlo, convinta che suo marito debba prima di tutto capire cosa vuole veramente nella sua vita e dal suo rapporto con Sheila. Gli comunicherà quindi di aver deciso di rimanere da Eric ancora per un bel po’. Intanto Wyatt sveglierà il fratello dai suoi pensieri e Liam dovrà ammettere di non riuscire a togliersi dalla testa la sua ex moglie, di cui è ancora innamorato. Brooke e Ridge, rimasti soli, si confronteranno sul terribile momento che stanno vivendo entrambe le loro figlie e spereranno di poterle vedere di nuovo felici, accanto a delle persone che le stimino e le amino come fanno loro due uno con l’altra. Taylor raggiungerà sua figlia a Villa Forrester. La Hayes confesserà alla ragazza di aver annullato i suoi impegni per stare al suo fianco. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° febbraio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 1° febbraio 2025 -

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° febbraio 2025 - tra i domestici c’è grande nervosismo e questo perché Petra ha ottenuto il desiderato ruolo di governante a scapito di Pia. La mamma di Diego è stata degradata a semplice cameriera e ora l’ex cameriera personale di Cruz ha tutti in pugno. La marchesa intanto continuerà a insistere che Catalina partecipi alla sua festa di compleanno e proseguirà ad avere un odio smisurato contro Curro, che lei riterrà il vero e unico responsabile della partenza di suo figlio Manuel, di cui non ha più ricevuto notizie. Catalina si rifiuterà categoricamente di accontentare la matrigna e nonostante i tentativi prima di Don Alonso e poi di Margarita, proseguirà nel volersi tenere ben lontana da quella donna perfida che suo padre ha sposato. Tra Simona e Virtudes continueranno a esserci ruggini. La ragazza ribadirà alla madre di non voler intromissioni nella sua vita e di volersela cavare da sola. Intanto alla tenuta Lope aprirà una lettera che conterrà delle scottanti rivelazioni. Qui la trama completa de La Promessa.

