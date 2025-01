Tradimento Anticipazioni 1° febbraio 2025: Oylum parte in gran segreto!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 1° febbraio 2025 su Canale 5: Oylum è pronta a fare i bagagli, ma senza dire niente a Guzide...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° febbraio 2025, alle 14:10, Sezai consegna a Guzide i documenti necessari per l'espatrio di Oylum. Intanto, Umit parte con l'avventura del suo nuovo laboratorio di cosmetici; peccato che dopo gli inconvenienti con i fornitori è costretto a chiedere un prestito a Tarik. Yesim, allora, interviene e frena l'amato; poi, duplica le chiavi della casa che Tarik condivide con Guzide per organizzarci una visita insieme a Burcu. Sevgi, invece, le richiede un pagamento per aver finto di essere l'infermiera che ha incolpato la giudice. In un secondo momento, Ozan ottiene una posizione come coordinatore di un progetto della Faray Holding, ed in più fa assumere il suo amico Mesut: il suo obiettivo è quello di restituire il milione di dollari ad Oltan. Nel mentre, Sezai ed Oylum stanno indagando sull'infermiera, e scoprono che quest'ultima aveva rubato l'identità ad un'altra persona. Dopodiché, Tarik si rivolge ad Oltan per ritrovare Yesim e sua figlia, che apparentemente sono fuggite. Nel frattempo, Tolga ed Ozan trovano l'aggressore di Oylum e lo consegnano alla polizia. Lei, però, ha altre preoccupazioni: viene contattata dalla scuola di danza di New York, dove la sua iscrizione potrebbe essere annullata, se non si presenterà entro due giorni. Per accaparrarsi un biglietto aereo, prima chiede aiuto a Tarik e poi a Tolga...

Tradimento Anticipazioni: Yesim ha un piano...

Sezai sta consegnando a Guzide i documenti necessari per l'espatrio di Oylum. Peccato che quest'ultima non abbia la minima intenzione di andare ad Amsterdam a studiare medicina. Intanto, Umit dà finalmente avvio alla sua nuova avventura, aprendo un laboratorio di cosmetici. Purtroppo, però, si stanno già presentando i primi inconvenienti con i fornitori; quindi, lei si vede costretta a rivolgersi a Tarik, al quale chiede un prestito. Allora, Yesim interviene prontamente per frenare l'amato, non volendo che acconsenta alla richiesta di Umit. Poi, come se non bastasse, la giovane arriva persino a duplicare le chiavi della casa che Tarik condivide con Guzide, perché vuole andare a fare un sopralluogo insieme a Burcu. Parallelamente, Sevgi richiede a Yesim di darle i soldi che le deve per aver fatto quanto da lei richiesto, ossia per aver finto di essere l'infermiera che ha ingiustamente incolpato la giudice!

Tradimento Anticipazioni: Sezai ed Oylum indagano...

Ozan, finalmente, ottiene una posizione di spicco, ossia quella di coordinatore del progetto della Faray Holding. Inoltre, il ragazzo riesce addirittura a far assumere il suo amico, Mesut. Chiaramente, Ozan sta facendo tutto ciò perché il suo fine ultimo è di riuscire il prima possibile a restituire un milione di dollari ad Oltan. Ma siamo sicuri che alla fine dimostrerà di essere in grado? Al contempo, Sezai ed Oylum stanno portando avanti le loro indagini sull'infermiera che, la sera in cui la giovane ha subito l'aggressione in mezzo alla strada, ha incolpato Guzide di aver aggredito Yesim. Così, i due scoprono che l'infermiera in questione ha rubato l'identità ad un'altra persona, ma non che dietro ci sia Sevgi...

Oylum pronta a partire in segreto, nelle Anticipazioni di Tradimento del 1° febbraio 2025

Tarik si sta rivolgendo ad Oltan, perché necessita urgentemente del suo aiuto per rintracciare Yesim e sua figlia; infatti, la donna gli ha lasciato una lettera d'addio, ma lui non ha la minima intenzione di lasciarla andare. Intanto, Tolga ed Ozan, che hanno indagato a lungo per stanare l'aggressore di Oylum, finalmente riescono a raggiungere il loro obiettivo. Trovato il malvivente, i due lo consegnano alla polizia. Tuttavia, la mora ha altre preoccupazioni al momento. Oylum è stata contattata dalla scuola di danza di New York ed è entrata a conoscenza del fatto che, se non si presenterà entro due giorni, allora la sua iscrizione verrà annullata. Per riuscire ad accaparrarsi un biglietto aereo per l'America il più velocemente possibile, prima si rivolge a Tarik e poi a Tolga, che, seppur a malincuore, accetta di darle una mano. Ovviamente, Guzide non dovrà sapere niente di tutto ciò...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.