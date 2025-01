Tradimento: a Febbraio 2025 la Fiction si "trasforma" in Soap e prende il posto di Endless Love, è ufficiale!

Anticipazioni TV

Tradimento sta per arrivare nel daytime quotidiano di Canale5. La Fiction prenderà il posto di Endless Love a febbraio 2025, quando la Soap turca con protagonisti Nihan e Kemal, arriverà alla conclusione. Ma vediamo tutti i dettagli di questo nuovo cambiamento nel palinsesto.

Novità in arrivo per Tradimento, che prenderà il posto di Endless Love nei pomeriggi di Canale5. L’ipotesi che la Fiction della domenica arrivasse nel daytime della rete, dal lunedì al sabato, è ormai una certezza e questo accadrà dal 5 febbraio 2025. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa accadrà e come avverrà questa novità.

Tradimento nel daytime di Canale5: ecco quando accadrà

La scorsa settimana abbiamo visto un doppio appuntamento con le vicende di Guzide e della sua famiglia. Tradimento ha preso il posto di Endless Love nel pomeriggio del sabato e questo avverrà anche il prossimo sabato, 1° febbraio 2025. La Soap turca con protagonista Nihan e Kemal sta per terminare e le sue puntate finali arriveranno il 4 febbraio 2025, in prima serata. Da mercoledì 5 febbraio 2025 le cose cambieranno e Tradimento non andrà in onda solo il sabato ma ci farà compagnia dal lunedì al sabato, con puntata serale, come con Endless.

Tradimento sembra aver conquistato il pubblico di Mediaset ed è quindi essere l’erede designato dell’amore di Nihan e Kemal.

Tradimento conquista il daytime di Canale5 ma che ne sarà di Segreti di Famiglia?

Tradimento attualmente va in onda il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata ma, come abbiamo detto, dal 5 febbraio arriverà dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale5. La Fiction, che diventerà una Soap, manterrà il suo appuntamento serale, che potrebbe essere sempre proposto di domenica o di giovedì come successo con Endless Love. C’è da chiedersi se, dopo questo appuntamento nel prime time, possa ritornare Segreti di Famiglia. La serie non ha avuto il successo sperato nella fascia pomeridiana della rete ed è stata trasmessa, sino a qualche settimana fa, in seconda serata. E proprio in questa fascia oraria potrebbe tornare come coda, dopo gli episodi di Tradimento. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per avere certezza di questo e vi terremo aggiornati sui prossimi risvolti della storia d’amore e di intrigo con protagonisti Ilgaz e Ceylin.

Endless Love: l’ultima puntata della Soap va in onda il 4 febbraio 2025. Ecco come finirà

Endless Love si concluderà martedì 4 febbraio 2025, con una puntata speciale su Canale5. Nella giornata di martedì ci saranno più appuntamenti, ovvero quello solito nel daytime, dopo Beautiful, e quello in prima serata, che metterà un punto definitivo sulla storia d’amore di Nihan e Kemal. Vi anticipiamo che non sarà un lieto fine e vi riveliamo cosa vedremo.

Attenzione spoiler: Nihan dovrà dire addio a entrambi i suoi mariti. Sì perché Emir pur di non vedere la donna che ama tra le braccia del suo rivale, organizzerà un piano per uccidere la sua ex. Kemal correrà in soccorso dell’amata e per evitare che finisca vittima degli ordigni che il suo nemico ha piazzato, rimarrà intrappolato e morirà insieme a lui. Nihan, disperata, penserà di raggiungere il suo amato. La ragazza verrà dissuasa dal compiere un atto così terribile e cercherà di ricominciare a vivere insieme alla sua bambina.

Tradimento va in onda il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata su Canale5. Dal 5 febbrio 2025 sarà trasmesso dal lunedì al sabato nel daytime.