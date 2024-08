Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 agosto 2024 - Steffy sarà sconvolta dalla decisione di Finn. La Forrester scoprirà con orrore che suo marito ha deciso di salvare la vita a Sheila e ci è pure riuscito. La ragazza impiegherà un po’ di tempo per capire le ragioni che hanno spinto il consorte a un tale gesto e il dottore dovrà calmarla e spiegarle di aver agito per tener fede al suo giuramento. Intanto Wyatt, Hope e Liam rifletteranno insieme su quello che hanno fatto Bill e Ridge e sul coraggio che entrambi hanno dimostrato, alleandosi e prendendo accordi con l’FBI ma soprattutto sfidando la malefica criminale. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 15 agosto 2024 - Hulya, oltre a dover avere a che fare con la consuocera, che ormai si è stabilita alla villa, ha anche altro di cui occuparsi. La donna incontra Ibrahim ed insiste: vuole che le permetta di vedere la vedova dell'avvocato Suat, proprio colui il quale ha fatto uccidere dal cognato. Nel mentre, Aslan invece si è incontrato di nascosto con Ilyas, da poco giunto ad Istanbul per scoprire la verità circa l'omicidio di suo figlio Serhat. Durante la loro conversazione, il biondo scopre che l'uomo è arrivato in città perché è stato Atilla a chiamarlo... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 agosto 2024 - Catalina, delusa dal comportamento di Pelayo, deciderà di rompere con lui. La ragazza prenderà le distanze non solo come sua socia ma anche come sua innamorata. La marchesina si ricorderà dell’avvertimento di sua zia e deciderà di metterlo in pratica. Poi però, spinta dal desiderio di continuare con il suo business, farà marcia indietro ma prometterà di non farsi più incantare dal conte. Qui la trama completa de La Promessa.

