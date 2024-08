Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 agosto 2024: Steffy sconvolta dalla decisione di Finn. Lei non lo avrebbe fatto!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 15 agosto 2024, Steffy sarà in disaccordo con la scelta di Finn di salvare Sheila. Per la Forrester sarà un duro colpo! Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 15 agosto 2024, alle ore 13.45, Steffy sarà sconvolta dalla decisione di Finn. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester scoprirà con orrore che suo marito ha deciso di salvare la vita a Sheila e ci è pure riuscito. La ragazza impiegherà un po’ di tempo per capire le ragioni che hanno spinto il consorte a un tale gesto e il dottore dovrà calmarla e spiegarle di aver agito per tener fede al suo giuramento. Intanto Wyatt, Hope e Liam rifletteranno insieme su quello che hanno fatto Bill e Ridge e sul coraggio che entrambi hanno dimostrato, alleandosi e prendendo accordi con l’FBI ma soprattutto sfidando la malefica criminale.

Beautiful Anticipazioni: Finn salva la vita a Sheila

Finn ci ha pensato a lungo ma ha poi deciso di non andare contro il suo giuramento di medico e di prestare le sue cure a Sheila, come sua paziente. Il ragazzo ha quindi salvato la vita alla Carter, nonostante sua madre e sua moglie già pregustassero l’idea di un mondo senza la criminale, che ha solo terrorizzato la loro famiglia. Il buon dottor Finnegan non si è sentito di fare altrimenti anche se sa che la sua scelta potrà non piacere ai suoi cari. Avrà però tempo di spiegare a tutti le ragioni del suo gesto e si troverà a farlo molto presto, almeno con Steffy, ancora in ospedale. La ragazza non sarà per nulla contenta per quello che già fatto.

Anticipazioni Beautiful: Steffy in collera con Finn

Finn rivelerà a Steffy di non aver potuto comportarsi diversamente. Non poteva certo lasciare che Sheila morisse non con lui come suo medico. La ragazza storcerà il naso. Era l’occasione giusta per liberarsi della donna che ha fatto del male alla sua famiglia e sarebbe stata la fine di un incubo durato sin troppo. La Forrester finirà però per capire le ragioni che hanno spinto il marito e cercherà di calmarsi. Spererà solo che la donna venga dimessa al più presto e venga messa in galera, dove dovrà stare per sempre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam, Wyatt e Hope fieri di Bill

Il racconto di Ridge e Bill ha lasciato tutti senza fiato. I due uomini, eterni rivali, hanno saputo mettere da parte il loro risentimento per un bene comune e per un piano che ha portato a incastrare la perfida Sheila. Sia il Forrester che lo Spencer saranno considerati degli eroi e Liam, Wyatt e Hope, stupiti e fieri, ripercorreranno tutti i momenti in cui hanno pensato che Dollar Bill avesse perso la testa e fosse tornato l’uomo spietato di una volta. I tre ragazzi saranno così contenti da non riuscire a trattenere l’entusiasmo e abbracceranno il magnate con grande amore.

