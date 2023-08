Beautiful, Terra Amara, La Promessa e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destin - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 21 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi e, per finire, alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 agosto 2023 - Ridge, profondamente scosso dagli ultimi avvenimenti, viene raggiunto da una persona da cui non si sarebbe mai immaginato di ricevere una visita, Bill. Il magnate ha qualcosa di molto importante da dirgli, e riguarda proprio Brooke. Intanto, la bionda sta ribadendo a Deacon che ormai ha fatto una scelta: vuole che esca dalla sua vita. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 agosto 2023 - vedremo che dopo aver scoperto che la mamma, ancora irrintracciabile, stava per convolare a nozze con il padrino di Yilmaz, Demir, furioso e al contempo ansioso, si è messo in macchina. Lo Yaman sta raggiungendo a tutta velocità Fekeli, convinto che Hunkar si trovi con lui. Tuttavia, nel momento in cui si ritrova faccia a faccia con l'uomo, il papà dei piccolo Adnan e Leyla si rende conto che neanche Fekeli abbia idea di dove si trovi la donna. Allarmati, entrambi ordinano ai loro tirapiedi di setacciare la zona in lungo e in largo. A Cukurova sono ufficialmente partite le ricerche di Hunkar... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 21 agosto 2023 - Curro sarà furioso con sua zia per aver rimandato in sanatorio Eugenia, senza dire nulla a nessuno. Sia Catalina che poi Manuel si lamenteranno con la marchesa, per il suo comportamento. Jana cercherà di confortare il fratello mentre il Barone spronerà il ragazzo a smetterla di frignare. Miguel consiglierà a Salvador e a Lope di lasciare la tenuta il prima possibile mentre José, il duca De Los Infantes, chiederà informazioni a Padre Camillo sui marchesi. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 21 agosto 2023 - Zeynep non riuscirà a perdonare Mehdi, nonostante Sakine le confermi che il marito ama solo lei. La ragazza sarà troppo delusa e non vorrà più saperne di lui. Intanto Sultan e Cemile scoperto che Benal si è trasferita a casa di Nermin, decideranno di affrontarla faccia a faccia ma verranno messe alla porta. Nuh, capito che Emine sta frequentando Faruk, farà a botte con il ragazzo. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

