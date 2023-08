La Promessa Anticipazioni 21 agosto 2023: Curro è furioso. Cruz non doveva farlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 21 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Curro sarà furioso con sua zia per aver rimandato in sanatorio Eugenia, senza dire nulla a nessuno. Sia Catalina che poi Manuel si lamenteranno con la marchesa, per il suo comportamento. Jana cercherà di confortare il fratello mentre il Barone spronerà il ragazzo a smetterla di frignare. Miguel consiglierà a Salvador e a Lope di lasciare la tenuta il prima possibile mentre José, il duca De Los Infantes, chiederà informazioni a Padre Camillo sui marchesi.

Anticipazioni La Promessa: Curro furioso contro Cruz

Curro ha salvato la vita di Leonor ma non è purtroppo riuscito a proteggere sua madre dalla furia di sua zia. Cruz, senza dire nulla a nessuno, ha rispedito la sorella in sanatorio e ha scatenato, ovviamente, la reazione furiosa del nipote. Il ragazzo chiederà spiegazioni alla zia ma lei gli farà notare che le condizioni di salute di sua madre erano più che preoccupanti. Era quindi l’unica soluzione da perseguire. Catalina e Manuel non saranno d’accordo con la marchesa e si lamenteranno per il suo comportamento.

La Promessa Anticipazioni: Manuel felice di sposare Jimena

Manuel ha preso sul serio il suo ruolo di erede de La Promessa e sembra che Jimena abbia fatto centro nel suo cuore, almeno un po’. Il ragazzo confiderà di essere felice di convolare a nozze con lei e durante la cena organizzata per i duchi De Los Infantes, le chiederà la mano. Intanto il Barone, stanco del comportamento di Curro, lo spronerà a comportarsi da uomo e a non frignare mentre Jana cercherà di consolarlo. Miguel consiglierà a Salvador e a Lope di lasciare La Promessa e il paese prima che sia troppo tardi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Padre Camillo è la spia di…

Manuel chiederà la mano di Eugenia mentre Pia cercherà di occuparsi della cena del fidanzamento, senza l’aiuto di Romulo, che non fa inaspettatamente ritorno alla tenuta, dopo essere stato inviato a fare delle commissioni per conto del Barone. Intanto Jana se la prenderà con il nobile per come ha trattato il fratello ma questo scatenerà ancora di più le sue ire mentre Don Josè, il padre di Jimena, chiederà a Padre Camillo cosa ha scoperto sui marchesi de Lujan. Si scoprirà quindi che il sacerdote è al soldo del duca.

