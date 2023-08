My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 21 agosto 2023: Zeynep non vuole più saperne di Mehdi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 21 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep non vuole perdonare Mehdi mentre Nuh fa a botte con Faruk.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny, in onda su Canale5 alle ore 15.45, ci rivelano che Zeynep non riuscirà a perdonare Mehdi e nonostante Sakine le confermi che il marito ama solo lei. La ragazza sarà troppo delusa e non vorrà più saperne di lui. Intanto Sultan e Cemile scoperto che Benal si è trasferita a casa di Nermin, decideranno di affrontarla faccia a faccia ma verranno messe alla porta. Nuh, capito che Emine sta frequentando Faruk, farà a botte con il ragazzo.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep non vuole più saperne di Mehdi

Zeynep è stata tradita e ingannata sia da Mehdi che da Benal. La ragazza non sopporta che il marito non le abbia rivelato di aver avuto una relazione con la sua amica e nonostante Benal le abbia assicurato che il figlio che aspetta non è del Karaca, non può perdonare lo smacco ricevuto. Sakine cercherà di convincerla che il suo consorte ama lei e solo lei e nonostante un incontro molto commuovente con lui, la giovane Göksu non tornerà indietro sui suoi passi e non intenderà avere più nulla a che fare con Mehdi.

My Home My Destiny Anticipazioni: Cemile e Sultan affrontano Benal

Il trasferimento di Benal a casa di Nermin ha fatto il giro del quartiere e Sultan e Cemile, furiose, decideranno di affrontare la donna faccia a faccia. Le due saranno arrabbiatissime per via del denaro che Benal ha ricevuto per rifarsi una vita e per vivere da sola ma che non è mai stato restituito. Sultan e Cemile riceveranno però un’accoglienza molto fredda e verranno immediatamente messe alla porta.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Nuh prende a botte Faruk

Nuh scoprirà che Emine sta frequentando Faruk e preso dalla gelosia ma anche preoccupato che la ragazza si stia mettendo nei guai, deciderà di affrontare il ricco giovanotto. Tra loro scoppierà una rissa, che potrebbe avere delle gravi conseguenze. Intanto Meltem, dopo aver parlato con Nermin, capirà che la donna ha scoperto che Ekrem ha un’amante. Per sua fortuna, la madre di Zeynep non ha ancora scoperto che la persona con cui il marito ha una relazione, è proprio lei. Ma fino a quando riuscirà a tenerglielo segreto?

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 21 al 26 agosto 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.