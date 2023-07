Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 9 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 9 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 luglio 2023 - Eric ribadirà a Donna quanto sia importante, per lui, che lei sia tornata nella sua vita. Mentre Quinn si starà struggendo per la sua vita sentimentale con il marito, lui si starà consolando ancora con la Logan. Il Forrester sembrerà davvero felice di aver ricostruito un rapporto intimo con la sua ex moglie e non potrà fare a meno di confessarle che grazie a lei, si sente un uomo nuovo. Ma le cose tra loro potranno continuare in questo modo oppure presto prenderanno una piega inaspettata? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 luglio 2023 - padrino e figlioccio sono ancora impegnati in un'importante conversazione. L'Akkaya insiste nel sostenere la tesi di Zuleyha, ossia che Mujgan abbia provato ad ucciderla, mentre Fekeli insiste nel sostenere che, quella notte, il medico non potesse essere nel bosco con l'ex sarta, dato che era in casa con il figlioletto e Behice: l'ha visti con i suoi occhi. Il giovane, che non sa più a chi credere, sta tra l'altro per scoprire qualcosa che lo metterà ancora più in agitazione. Cetin corre ad informarlo che Hunkar, per tutelare la Altun ed i nipotini, Adnan e Leyla, ha impedito a Demir, furibondo, di entrare alla tenuta. Ma che cosa sarà mai successo ora? Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 9 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 9 luglio​ 2023 - Diana viene convinta da Julia e Mario ad andare all'incontro con Antonio, senza sapere che fine farà la serata. Erik è indeciso sull'offerta di lavoro a Tenerife: nonostante la sua vita a Robledillo sia stabile, l'idea di trasferirsi lo attrae. Carmen rifiuta la proposta di Victor di partire per l'America, perché non vuole abbandonare suo padre con Patricia, il ragazzo deluso, capisce che è il momento di abbandonare la colonia e partire da solo. Angel e Ines sono sempre più vicini a scoprire l'assassino di Alicia, ma il loro segreto corre un grosso rischio quando Ines parla a Ventura! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

