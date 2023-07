Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 luglio 2023: Eric non può più fare a meno di Donna. Cosa ne sarà di Quinn?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Eric rivelerà a Donna di essere finalmente felice con lei e di non poter fare a meno dei loro incontri. Quinn però è in agguato!

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Eric ribadirà a Donna quanto sia importante, per lui, che lei sia tornata nella sua vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre Quinn si starà struggendo per la sua vita sentimentale con il marito, lui si starà consolando ancora con la Logan. Il Forrester sembrerà davvero felice di aver ricostruito un rapporto intimo con la sua ex moglie e non potrà fare a meno di confessarle che grazie a lei, si sente un uomo nuovo. Ma le cose tra loro potranno continuare in questo modo oppure presto prenderanno una piega inaspettata?

Anticipazioni Beautiful: Quinn preoccupata per la sua relazione con Eric

Quinn è inconsolabile e la colpa è di Eric. La Fuller ha rivelato a Carter che il suo matrimonio con il Forrester non è più tornato quello di una volta e che probabilmente il suo amato marito non riuscirà più a fidarsi completamente di lei. Questa conversazione con il Walton verrà ripresa più volte e alla fine l’avvocato suggerirà alla sua amica di parlare chiaro con il marito e di dirgli come si sente. Quinn accetterà il consiglio e nella puntata di Beautiful del 9 luglio 2023, seguirà le dritte di Carter, che la spingerà a chiamare il suo amato consorte, per chiedergli di tornare presto a casa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric non può fare a meno di Donna

Quinn è molto preoccupata per la sua relazione con Eric e teme che il marito si sia raffreddato totalmente con lei e che abbia ormai occhi solo per il suo nuovo hobby sportivo. Peccato che il Forrester non si dedichi proprio allo sport, bensì a un’altra donna: Donna Logan. I due hanno ripreso a frequentarsi e ad andare a letto insieme; la loro passione sembra quella di una volta ed Eric non potrà fare a meno di confessarle di aver ritrovato la felicità con lei. Le rivelerà di sentirsi un uomo fortunato e di non poter più rinunciare a lei.

Beautiful Anticipazioni: Quinn scoprirà di Eric e Donna?

Donna ed Eric sembreranno sempre più affiatati. La Logan si preoccuperà di aver messo il Forrester in una situazione difficile con Quinn e di aver paura che le cose possano sfuggire loro di mano. Eric cercherà di rassicurarla che tutto andrà bene e che lui si sente talmente a suo agio, da poter affrontare tutto. Quinn però potrebbe presto scoprire la loro tresca e sappiamo bene che la Fuller è capace di scatti d’ira fenomenali e di vendette ancor più terribili. Cosa succederà? Verrà a scoprire di essere stata tradita oppure questo segreto continuerà ancora per lungo tempo? Una videochiamata potrebbe accelerare i tempi…

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.