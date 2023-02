Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 6 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 6 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 febbraio 2023 - Zende farà davvero sul serio con Paris. Il ragazzo è innamoratissimo ed è pronto a fare un grande passo. Per questo chiederà a Quinn di realizzare per la bella Buckingham un anello raffinato come lei, da donarle come pegno d'amore. Thomas non riuscirà a trattenere la gelosia e le cose tra i due cugini potrebbero degenerare. Intanto Jack, arrivato in albergo, comincerà a dire a Li, sua moglie, di avere qualcosa da rivelarle e che le sue parole, di sicuro, non le piaceranno. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 febbraio 2023 - vedremo che l'Akkaya è preda dei sensi di colpa. Nonostante sappia di non aver avuto scelta, non riesce a smettere di pensare di aver tolto la vita ad un essere umano, e che, grazie a Fekeli, neanche pagherà per questo crimine. Mujgan, all'oscuro di tutto, non si spiega perché, sebbene stia meglio, il promesso sposo sia taciturno, come tormentato e turbato da qualcosa. In cerca di risposte, che né Yilmaz né il padrino sono intenzionati a darle, la dottoressa si dirige da Sabahattin, sperando che almeno lui possa aiutarla a capire che cosa stia accadendo...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 6 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 6 febbraio 2023 - Julia alla fine ha lasciato Sergio, la speranza della ragazza era di potersi separare pacificamente, non immaginava certo a una guerra peggiore di quella combattuta dopo le nozze. Nonostante i due non siano più legati ufficialmente, la situazione sembra altrettanto complicata: lui le ha prestato dei soldi e ora li rivuole indietro. Qualcosa dunque li tiene ancora uniti ma purtroppo si tratta solo di denaro! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

