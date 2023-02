Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 6 febbraio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Zende farà davvero sul serio con Paris. Il ragazzo è innamoratissimo ed è pronto a fare un grande passo. Per questo chiederà a Quinn di realizzare per la bella Buckingham un anello raffinato come lei, da donarle come pegno d'amore. Thomas non riuscirà a trattenere la gelosia e le cose tra i due cugini potrebbero degenerare. Intanto Jack, arrivato in albergo, comincerà a dire a Li, sua moglie, di avere qualcosa da rivelarle e che le sue parole, di sicuro, non le piaceranno.

Anticipazioni Beautiful: Zende entusiasta del suo rapporto con Paris

Tra Zende e Paris va tutto a gonfie vele. I due ragazzi stanno passando sempre più tempo insieme e ormai sono una delle coppie più belle e apprezzate della Forrester. Persino Steffy fa il tifo per loro e stima tantissimo la bella Buckingham, che ha saputo conquistare il cuore del suo cuginetto e Hope ha chiesto alla sorella di Zoe, di presentare la sua prossima collezione, riponendo in lei grande fiducia. Tutti sono contenti del clima romantico che si respira nell'ufficio di progettazione della Forrester ma non Thomas. Lo stilista è l'unico che guarda i due piccioncini con aria sospetta e sta per scoppiare dalla gelosia. Il giovane figlio di Ridge si è invaghito di Paris e vorrebbe tanto che la ragazza diventasse qualcosa di più della sua semplice coinquilina.

Zende chiede a Quinn di creare un anello per Paris: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 6 febbraio 2023

Thomas deve però combattere con un rivale più che agguerrito. Suo cugino sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro con Paris e infatti non solo sarà felice di poter passare più tempo a lavoro con la sua fidanzata, ma penserà di rendere il loro rapporto ancora più serio. Per questo si recherà da Quinn, a cui chiederà di realizzare un anello bello e raffinato, da donare a Paris quanto prima, come pegno del suo amore. Il giovane non si fermerà qui e dopo aver ottenuto dalla Fuller l'ok, rivelerà a Hope di voler chiedere alla Buckingham di andare a vivere con lui. Ma Thomas potrebbe avere ancora delle mosse da giocarsi e sappiamo quanto possa essere subdolo.

Beautiful Anticipazioni: Jack rivela a Li di averle tenuto nascosto un segreto

Mentre Finn confesserà a Steffy di averla tradita e di non aver mantenuto la sua promessa di non parlare con Sheila, Jack accoglierà il consiglio della Carter e raggiungerà sua moglie in hotel. Il Finnegan senior sarà pronto a raccontare tutta la verità, convinto dalla sua ex amante che i tempi siano maturi. Sheila gli ha infatti fatto capire che se non sarà lui a dire tutto alla sua famiglia, il loro bambino lo scoprirà in altro modo e non sarà di certo felice. Jack quindi comincerà a dire a Li di avere una cosa molto importante da raccontarle e che potrà cambiare per sempre il loro amore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.