Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 aprile 2023 -molti nodi verranno al pettine. Avvertita da Liam, Hope ascolterà il racconto di Douglas e si convincerà che il bambino abbia visto qualcosa di molto scottante, durante la notte di Capodanno. La Logan sarà sicura che il piccolo Forrester non stia raccontando bugie e si preparerà ad affrontare sua madre, ora più che mai convinta che Brooke le stia nascondendo qualcosa. Intanto tra Paris e Carter continuerà la grande affinità. I due ragazzi non potranno più negare di essere attratti l'uno dall'altra e di voler passare del tempo insieme, in intimità. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 aprile 2023 - una volta ritrovatosi faccia a faccia con Fekeli, l'Akkaya inizia ad inveirgli contro. Quest'ultimo non si capacita di come l'uomo abbia potuto fargli un torto simile, provando a dare una mano alla signora Yaman attraverso la compravendita di un terreno. Yilmaz non riesce ad accettare il pensiero che Fekeli si sia prodigato per aiutare Hunkar, la persona che gli ha rovinato la vita e, sentendosi tradito, prende una drastica decisione: lui e sua moglie lasceranno la tenuta. L'Akkaya e Mujgan fanno i bagagli per trasferirsi a casa di Sermin. Dunque, pare proprio che i coniugi stiano per diventare i vicini di Demir e Zuleyha...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 4 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 4 aprile​ 2023 - Carmen è pronta a rischiare tutto per aiutare Victor e con lei c'è anche Kiros, i due infatti pianificano la fuga del ragazzo. Sanno bene che l'unica occasione di salvarlo dalla furia vendicativa di Ventura e portarlo via dalla colonia. Julia nel frattempo, tramite l'azione dei legali della madre, scopre che per la legge lei e Sergio risultano ancora sposati: il mancato annullamento da parte dell'ex la costringe ora ad affrontare una situazione davvero spiacevole! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

