Un Altro Domani Anticipazioni dal 3 al 7 aprile 2023, Carmen rischia grosso: sta aiutando Victor a fuggire!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 3 al 7 aprile 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 3 aprile 2023

Carmen assicura ad Ines che si occuperà personalmente di andare a portare a Victor le provviste nel capanno, dove, al momento, il fuggitivo si sta nascondendo.

Puntata in onda Martedì 4 aprile 2023

Francisco mette in guardia Carmen: sta correndo dei rischi, tentando di aiutare Victor. La giovane, però, non sente ragioni, anzi. La Villanueva, convinta che schierarsi dalla parte di chi è innocente sia la cosa più giusta da fare, sta escogitando un piano - con il supporto di Kiros - per far fuggire il ricercato. A Robledillo, invece, Julia, grazie l'azione dei legali di Diana, scopre che il divorzio con Sergio in effetti non è mai avvenuto e che, quindi, sono ancora sposati e soci.

Puntata in onda Mercoledì 5 aprile 2023

Per quanto la sua situazione sia complicata, Julia può sempre contare sui suoi amici, Tirso, Olga ed Elena. Quest'ultima, d'altra parte, è anche e soprattutto concentrata su Dani, dato che il loro rapporto la preoccupa un po'. Intanto, la bottegaia confida all'albergatore che ha detto chiaramente a Sergio che non c'è alcuna possibilità che tornino insieme. A Rio Muni, invece, Ventura, che ha sguinzagliato i suoi scagnozzi, continua a cercare Victor, così come la Guardia Coloniale.

Puntata in onda Giovedì 6 aprile 2023

Julia è certa che la violenta reazione di Sergio sia dovuta alla sua gelosia. Nel frattempo, quest'ultimo, determinato a vendicarsi di lei, prima le fa sapere di non voler rinunciare alla sua metà dell'attività, e poi si presenta sul posto di lavoro, suscitando reazioni in tutto il gruppo. Erik, nel mentre, ha deciso che, per diventare più indipendente e per raffreddare le tensioni famigliari, troverà un'altra sistemazione. Quando lo viene a sapere, Dani chiede ad Elena di ospitarlo in casa loro.

Puntata in onda Venerdì 7 aprile 2023

Le indagini sulla morte di Alicia proseguono, e Linda trova il libro "della discordia". La giovane, allora, vuole consegnarlo all'ispettore come prova, ma sia Ines che Angel stanno provando a dissuaderla. Intanto, Carmen vuole accelerare le operazioni per far scappare Victor. L'avventuriera, dopo un tentativo maldestro, trova il coraggio di chiedere a Francisco i soldi che ora Kiros può consegnare al trafficante Ernesto.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.