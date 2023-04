Beautiful Anticipazioni 4 aprile 2023: Hope ora lo sa. Sua madre le sta mentendo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope si convincerà che Douglas non stia mentendo e che abbia visto qualcosa di molto scottante a casa di Brooke. La ragazza vorrà affrontare sua madre, per scoprire la verità.

Nella puntata di Beautiful in onda il 4 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, molti nodi verranno al pettine. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che avvertita da Liam, Hope ascolterà il racconto di Douglas e si convincerà che il bambino abbia visto qualcosa di molto scottante, durante la notte di Capodanno. La Logan sarà sicura che il piccolo Forrester non stia raccontando bugie e si preparerà ad affrontare sua madre, ora più che mai convinta che Brooke le stia nascondendo qualcosa. Intanto tra Paris e Carter continuerà la grande affinità. I due ragazzi non potranno più negare di essere attratti l'uno dall'altra e di voler passare del tempo insieme, in intimità.

Anticipazioni Beautiful: Il racconto di Douglas sconvolge Liam

Una confessione scottante ha travolto e sconvolto Liam. Lo Spencer si è trovato di nuovo, ad ascoltare il racconto di Douglas. Il bambino è tornato a dire al patrigno di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale, la sera di Capodanno. Liam non ha potuto più fare a meno di ascoltare il piccolo, ora convinto che il ragazzino abbia davvero notato qualcosa di strano a casa Forrester, dopo la cena dell'ultimo dell'anno. Toccato da questa strana rivelazione, ha deciso di far intervenire Hope e di farle sentire quello che suo figlio continua a ribadire riguardo Brooke.

Hope è sicura che Brooke stia mentendo: ecco le Anticipazioni di Beautiful

Hope tornerà allo chalet dopo aver avuto un altro infruttuoso colloquio con sua madre. La ragazza si sente in colpa per averla lasciata da sola e vorrebbe tanto che le rivelasse cosa è successo di tanto grave, da spingerla a non voler vedere più Deacon. La giovane Logan non sta ottenendo alcun tipo di confessione e si deve limitare a incoraggiare la sua mamma e ad assicurarle il suo sostegno. Una volta arrivata a casa sua però, comincerà a sospettare che Brooke le stia mentendo. Dopo aver ascoltato il racconto di Douglas, Hope capirà che il bambino ha davvero visto succedere qualcosa di strano durante la notte di Capodanno e che molto probabilmente è proprio questo il mistero che ancora non riesce a decifrare e che la Logan senior vuole tenere nascosto. Pronta a fare luce su quanto accaduto e scoprire finalmente la verità, si preparerà ad affrontare la sua mamma.

Beautiful Anticipazioni: Paris e Carter sempre più intimi

Mentre Hope si preparerà ad affrontare sua madre, Brooke continuerà a ricevere parole di incoraggiamento da parte di suo marito. Ridge non smetterà di dirle di essere fiero di lei e di essere pronto a tutto per aiutarla. Queste dichiarazioni d'amore non faranno altro che acuire i suoi sensi di colpa. La Logan sarà più che consapevole di stare giocando con il fuoco e di tradire la fiducia del Forrester ma non potrà certo confessargli di aver baciato Deacon. Intanto tra Paris e Carter continuerà a esserci una forte attrazione. I due decideranno di passare la serata insieme nel loft del Walton e il loro incontro si trasformerà molto presto in qualcosa di intimo.

