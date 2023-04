Terra Amara Anticipazioni 4 aprile 2023: Yilmaz dice addio per sempre a Fekeli!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 4 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz, deluso da Fekeli, decide di lasciare la sua villa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 aprile, alle 14.10, Hatip rivela a Yilmaz che Fekeli si era segretamente accordato con Hunkar sulla compravendita di un terreno per aiutarla a risollevarsi economicamente. Furibondo, il giovane prende il padrino di petto. Dopodiché, l'Akkaya decide di fare i bagagli: lui e Mujgan si trasferiranno, ed andranno a stare nella casa che hanno comprato da Sermin...

Terra Amara Anticipazioni: La proposta di Behice...

Dopo aver visto Yilmaz e Demir litigare ferocemente, tanto che la loro discussione è culminata con un colpo di pistola, Behice si è sentita in dovere di mettere sua nipote in guardia. La zia ha suggerito a Mujgan di lasciare il marito, a parer suo ancora innamorato di Zuleyha ed incline alla violenza, per crescere altrove e da sola il loro bambino. Tuttavia, la dottoressa non sente ragioni: non si separerà dall'Akkaya. Pertanto, Behice si è rivolta a Fekeli, chiedendogli di trasferire famiglia ed affari in un quartiere di Istanbul: secondo lei, il matrimonio dell'Hekimoglu si sarebbe potuto salvare soltanto lontano da Cukurova, ossia dagli Yaman...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz è una furia cieca!

Anche se le cose non andranno proprio come Behice si augurava, un trasferimento sta per avvenire davvero. Hatip, il solito spregevole manipolatore, ha qualcosa da spifferare all'ex meccanico. Il malefico imprenditore racconta a Yilmaz di aver saputo che il padrino si era accordato segretamente con Hunkar per la compravendita di un terreno. Quando ne entra a conoscenza, il giovane, evidentemente infuriato, si dirige in tutta velocità alla villa...

Yilmaz e Fekeli ai ferri corti, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 4 aprile 2023

Una volta ritrovatosi faccia a faccia con Fekeli, l'Akkaya inizia ad inveirgli contro. Quest'ultimo non si capacita di come l'uomo abbia potuto fargli un torto simile, provando a dare una mano alla signora Yaman attraverso la compravendita di un terreno. Yilmaz non riesce ad accettare il pensiero che Fekeli si sia prodigato per aiutare Hunkar, la persona che gli ha rovinato la vita e, sentendosi tradito, prende una drastica decisione: lui e sua moglie lasceranno la tenuta. L'Akkaya e Mujgan fanno i bagagli per trasferirsi a casa di Sermin. Dunque, pare proprio che i coniugi stiano per diventare i vicini di Demir e Zuleyha...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.