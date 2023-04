Un Altro Domani Anticipazioni 4 aprile 2023: Carmen e Kyros aiutano Victor

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 4 aprile 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Carmen pianifica la fuga di Victor con l'aiuto di Kyros. Julia, tramite l'azione dei legali della madre, scopre che per la legge lei e Sergio risultano ancora sposati.

Anticipazioni Un Altro Domani: Sergio mette gli occhi sulla Bottega di Julia

Julia è davvero sconvolta dalla rivelazione di Sergio ma i guai non sono finiti: l'ex fidanzato è attuale marito pretende una parte della bottega. La richiesta lascia tutti atterriti, compresa Diana, la suocera è contrariata e cerca con tutte le sue forze di convincere Sergio a rinunciare, purtroppo invano. Il giovane è deciso ad andare dritto per la sua strada con conseguenze per tutti colori che cercheranno di ostacolarlo, a partire da Tirso: il poverino viene punito con una terribile recensione negativa per l'Hotel.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen e Ines nascondono Victor

Nella puntata in onda scopriremo la verità sul nascondiglio di Victor e soprattutto sul coinvolgimento di Carmen e Ines: le due donne ora sanno dove si nasconde il ragazzo e sono pronte a dargli una mano. Victor è in fuga da diversi giorni dopo la denuncia di alto tradimento ma ora ha trovato riparo nel vecchio capanno e soprattutto non è più solo, sia Carmen che sua madre gli stanno dando una mano. Vedremo infatti la giovane mettersi d'accordo con Ines riguardo a chi porterà le provviste a Victor.

Carmen e Kiros pronti a rischiare per aiutare Victor, nella Puntata di Un Altro Domani del 4 aprile 2023

Carmen è pronta a rischiare tutto per aiutare Victor e con lei c'è anche Kiros, i due infatti pianificano la fuga del ragazzo. Sanno bene che l'unica occasione di salvarlo dalla furia vendicativa di Ventura e portarlo via dalla colonia. Julia nel frattempo, tramite l'azione dei legali della madre, scopre che per la legge lei e Sergio risultano ancora sposati: il mancato annullamento da parte dell'ex la costringe ora ad affrontare una situazione davvero spiacevole!

