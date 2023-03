Terra Amara Anticipazioni dal 3 al 9 aprile 2023: Sermin dà scandalo e finisce in carcere!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 3 al 9 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 3 al 9 aprile 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 3 aprile 2023

Saniye informa Hunkar: sa per certo che Sermin ed Hatip sono amanti. Dopodiché, la cuoca si rende conto che qualcuno si è intrufolato in casa sua per commettere un furto; Saniye lo dice a Gaffur, il quale prima si finge sconvolto e poi corre al cotonificio per accusare Cetin di essere un ladro.

Puntata in onda Martedì 4 aprile 2023

Hatip rivela a Yilmaz che Fekeli si era segretamente accordato con Hunkar sulla compravendita di un terreno per aiutarla a risollevarsi economicamente. Furibondo, il giovane prende il padrino di petto. Dopodiché, l'Akkaya decide di fare i bagagli: lui e Mujgan si trasferiranno, ed andranno a stare nella casa che hanno comprato da Sermin.

Puntata in onda Mercoledì 5 aprile 2023

Demir scopre che i terreni che Hunkar ha venduto a Fekeli sono stati poi ricomprati da lei allo stesso prezzo. Sentendosi messa alle strette, Hunkar si vede obbligata a raccontare al figlio della sua passata relazione amorosa con l'uomo. Inoltre, dopo aver parlato con la madre e con Zuleyha, lo Yaman decide che non porterà avanti l'idea di vendere i terreni di famiglia per ottenere i fondi necessari ad aumentare il capitale utile per sostenere il progetto dell'impianto combinato.

Puntata in onda Giovedì 6 aprile 2023

Alla tenuta, Zuleyha porta a Mujgan un piatto tipico di Adana, come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia, portandole un piatto tipico di Istanbul, nonché il preferito di Yilmaz. Questo dettaglio non passa inosservato all'ex sarta. Intanto, la Hekimoglu chiede a Behice di andare a vivere con lei ed il marito: non ritiene opportuno che continui a vivere da Fekeli. Tuttavia, quando quest'ultimo le propone di trattenersi per un altro po' di tempo nella sua villa, la zia accetta di buon grado.

Puntata in onda Venerdì 7 aprile 2023

Il trasloco di Yilmaz e Mujgan nell'ex casa di Sermin, come era prevedibile, genera malumore negli Yaman. Nel frattempo, Behice, che sembra aver cominciato a provare un interesse per Fekeli, lo consola: anche lui è triste per il trasferimento del figlioccio. Dopodiché, Zuleyha assiste in lacrime alla cena organizzata dall'Akkaya e dalla dottoressa, a cui sono stati invitati Sabahattin e Julide, tra i quali pare stia nascendo qualcosa.

Puntata in onda Sabato 8 aprile 2023

Sermin ed Hatip vengono colti in flagranza di adulterio. Infatti, Naciye, su consiglio di Hunkar, li aveva denunciati alle autorità. Gli amanti finiscono in prigione in attesa di giudizio. Intanto, Demir, costretto dalla mossa di Yilmaz, deve vendere ai soci tedeschi le quote della società che doveva concretizzare il suo sogno di imprenditore internazionale.

Puntata in onda Domenica 9 aprile 2023

Cresce l'odio di Demir per Yilmaz: quest'ultimo gli ha nuovamente messo i bastoni tra le ruote. Tuttavia, l'imprenditore non ha intenzione di restare con le mani in mano, e si prepara ad una contromossa. Nel frattempo, Sermin, ancora dietro le sbarre, si dispera, ed anche lei come lo Yaman, sta escogitando un piano di vendetta: chi l'ha fatta finire in carcere la pagherà cara.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.