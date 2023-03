Beautiful Anticipazioni dal 3 al 9 aprile 2023: Brooke rivela a Hope di aver baciato Deacon e Douglas spiffera tutto a Steffy

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 aprile 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: il racconto di Douglas spinge Hope ad affrontare la madre. Brooke è costretta a confessare alla ragazza di aver baciato Deacon e di essere preoccupata che Ridge lo scopra. Le Logan vorrebbero frenare Douglas ma purtroppo il bambino passa la serata insieme a suo padre, Steffy, Taylor e Ridge. Carter e Paris cedono alla passione nonostante il Walton non voglia ferire Zende e ripetere la brutta esperienza passata con i Forrester, a causa di Quinn.

Puntata in onda Lunedì 3 aprile 2023

Paris ha confidato a Carter di non esserci rimasta male per l'appuntamento di Zende con la bella modella della Forrester. Tra la Buckingham e il Walton sembra esserci sempre più feeling. A cosa porterà? Intanto allo chalet, Douglas torna a raccontare a Liam di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale la notte di Capodanno. Lo Spencer, ora sicuro che il bambino si stia riferendo a qualcosa che ha davvero visto, decide di informare Hope. La Logan e suo marito cercheranno di vederci chiaro nella faccenda.

Puntata in onda Martedì 4 aprile 2023

Brooke si sente in colpa per tutto quello che sta succedendo intorno a lei e per la bugia che sta raccontando a tutti. La Logan non riesce a riprendersi e sentire Ridge complimentarsi con lei per aver avuto coraggio nell'affrontare di nuovo il suo problema, l'abbatte ancora di più. Intanto Sheila continua a pensare se la sua vendetta abbia o meno fatto effetto e non vede l'ora di distruggere Brooke. Hope e Liam invece ascoltano esterrefatti il racconto di Douglas, da cui si fanno promettere che non uscirà di notte da solo, neanche nel giardino di casa. La Logan decide di parlare con sua madre per chiarire la situazione e approfitterà del momento in cui Ridge uscirà di casa. Intanto Paris e Carter sono insieme nel loft del Walton.

Puntata in onda Mercoledì 5 aprile 2023

Hope sa che Douglas non è un bambino che dice bugie e comincia a pensare che il piccolo abbia visto davvero qualcosa a casa di sua nonna. Ha quindi deciso di parlare faccia a faccia con sua madre, in cerca di risposte chiare e sincere. Brooke, scoperto che il suo nipotino l'ha vista baciare un uomo, è costretta a capitolare e a raccontare alla figlia come sono andate davvero le cose e a dirle che Babbo Natale era Deacon, con cui si è ubriacata e addormentata. Intanto continua la serata romantica e intima tra Carter e Paris.

Puntata in onda Giovedì 6 aprile 2023

Steffy, Ridge, Thomas e Taylor sono insieme alla Forrester Creations e ridono per una foto fin troppo seria che i pubblicitari hanno scattato a Ridge. Taylor sorride, felice di vedere la sua famiglia unita e Steffy propone a tutti di passare una serata insieme, magari a cena. Suo padre è però reticente. La Hayes è quindi costretta a intervenire e a ribadirgli di essere tornata a casa per dare il suo sostegno a tutte le persone che ama, compreso lui. Gli dice pure di avere pazienza con l'insistenza della loro “bambina”, desiderosa solo di ritrovare la serenità di una volta. La dottoressa rivela al suo ex di essersi tenuta lontana per tanto tempo, per non creare problemi né a lui né a Brooke ma lui le confessa di sentirsi solo molto grato per il suo arrivo. Tra Carter e Paris intanto scatta un bacio. I due, liberi da ogni impegno, decidono di frequentarsi.

Puntata in onda Venerdì 7 aprile 2023

A casa Forrester, Brooke confessa alla figlia di avere paura di quello che potrebbe succedere a lei e a Ridge se decidesse di confessare allo stilista, del suo bacio con Deacon. La Logan non vuole perdere suo marito ma Hope continua a dirle che è stato un'incidente e che non dovrebbe sentirsi in colpa. Era in preda ai fumi dell'alcol e non era lucida, Ridge potrebbe anche comprenderla. Brooke non è però per nulla convinta e si strugge per i sensi di colpa. Intanto Ridge e Taylor sono ancora stretti in un tenero abbraccio e ricordano i vecchi momenti, in cui erano una coppia felice. Steffy e Thomas li trovano così e non possono fare a meno di ribadire a entrambi quanto sarebbero felici se la loro famiglia si riunisse. Steffy picchia duro contro Brooke e invita il padre a riflettere se tornare o meno a casa dalla moglie, che sembra aver steso il tappeto rosso a Deacon.

Puntata in onda Sabato 8 aprile 2023

Ridge decide di tornare a casa da Brooke mentre Steffy, Thomas e Taylor rimangono insieme. I ragazzi Forrester continuano a spingere la madre a tornare con il loro papà ma la dottoressa cerca di placare gli animi dei figli, dicendo loro di non aver alcuna intenzione di mettersi in mezzo al matrimonio della Logan e del suo ex marito. Steffy però non si perde d'animo. Intanto Ridge arriva dalla moglie e la trova sconvolta dopo il colloquio avuto con la sua bambina. Il Forrester si interroga su cosa possa essere successo ma lei cerca di non rispondergli. Hope invece racconta a Liam quanto scoperto su sua madre. Carter e Paris, ormai ufficialmente attratti l'uno dall'altra, stanno per cedere alla passione quando Grace, che ha scoperto dell'appuntamento di Zende con la modella, chiama sua figlia per avere spiegazioni. I due amanti devono separarsi. Steffy arriva a casa del padre per invitarlo a cena con lei e la madre ma soprattutto per scoprire cosa stia succedendo tra lui e sua moglie. Brooke sprona il suo consorte a seguire la giovane Forrester e dopo raggiunge lo chalet per stare insieme a Hope e Liam, già al corrente di tutto. I tre si mettono d'accordo sul fatto che Douglas non debba per nessun motivo dire nulla a Ridge o alla sua famiglia ma si rendono conto di non aver fatto troppa attenzione a questo dettaglio. Il piccolo è infatti insieme a suo padre, a casa di Steffy e sta già spifferando di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale.

Puntata in onda Domenica 9 aprile 2023

Brooke e Hope sono spaventate che Douglas possa rivelare tutto a Ridge. Le due donne non hanno tutti i torti a essere preoccupate, visto che il bambino – innocentemente – sta già dicendo di aver visto nonna Brooke baciare Babbo Natale. La Logan senior prega sua figlia di chiamare Thomas e di chiedergli di riportare immediatamente il piccolo a casa. Hope esegue l'ordine e con la scusa di un imprevisto, convince il Forrester a riaccompagnare il figlio allo chalet. Steffy e Ridge rimangono perplessi. La giovane Forrester mette in dubbio che sia successo qualcosa di così grave da richiamare il ragazzino e suo padre sembra essere del suo stesso parere. Douglas arriva da sua madre e Thomas si assicura che vada tutto bene. Brooke chiede di poter rimanere sola con il nipote, che intanto confessa di aver raccontato a tutti del bacio divertente della nonna ma di non aver specificato che fosse successo a Capodanno. La bionda gli chiede di dimenticare tutto e di non farne parola con nessun altro. Grace invece interroga Paris su cosa stia succedendo tra lei e Zende e apprende che sua figlia non vuole fare sul serio con il giovane nipote di Eric. Carter riceve la visita di Katie, che capisce subito che il suo amico le sta nascondendo qualcosa o meglio qualcuno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.